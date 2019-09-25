Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное25.09.2019 11:23

Фестиваль Русского географического общества

В Москве завершился IV Фестиваль Русского географического общества в столичном парке «Зарядье». Фестиваль под лозунгом «Открываем Россию заново! Вместе!», посвящённый внутреннему туризму, посетило более полумиллиона человек. Госкорпорация «Роскосмос» выступила партнёром в рамках обширной образовательной программы.

В течение десяти дней гости мероприятия знакомились с природой России и культурным достоянием народов нашей страны, а также могли спланировать путешествие по регионам России увлекательно и доступно. Гостей ждали десятки лекций, мастер-классов, кинопоказов, викторин и концертов. В рамках Фестиваля состоялись дни Башкирии и Урала, день русского жестового языка. Всего было представлено более 30 субъектов страны.

В ходе образовательных мероприятий для участников Фестиваля были организованы интересные встречи с летчиком-космонавтом Российской Федерации, героем России Александром Ивановичем Лазуткиным, академиком Российской академии естественных наук и член-корреспондентом Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Михаилом Ивановичем Кузнецовым и исполнительным директором Ассоциации музеев космонавтики России Александром Сергеевичем Марусевым.

Во время диалога с Александром Ивановичем гости Фестиваля обсудили карьеру в космической отрасли. Многих интересовали особенности профессии космонавта. Гость рассказал о нештатных ситуациях во время полета и поделился своим жизненным правилом, которое появилось после полугодовалого пребывания на корабле: «Когда начинаете делать какое-то дело, всегда просчитываете все риски — тогда дело получится».

На интерактивной лекции «По наземному космическому туризму» лекторы Кузнецов Михаил и Марусев Александр рассказали об интересных туристических маршрутах по историческим и памятным местам, связанными с космонавтикой, с посещением действующих космических объектов: космодромов Байконур и Восточный, Центра подготовки космонавтов, государственных и мемориальных музеев космонавтики.

На выставочной программе Фестиваля Госкорпорация «Роскосмос» представила эксклюзивные макеты скафандра «Орлан-М» и ракеты-носителя «Союз-2», также гости Фестиваля могли увидеть тематические видеоматериалы, посвященные ракетно-космической отрасли.

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