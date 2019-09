Premier: Włączamy kolejny bieg w budowie nowoczesnego przemysłu

Source: President of Poland in Polish

Nie ma nowoczesnej gospodarki bez stali – mówił premier. Jak dodał, jeśli chcemy promować energetykę odnawialną, rozwijać przemysł motoryzacyjny oraz inne ważne działy gospodarki narodowej, to musimy mieć stal najwyższej jakości.

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości podpisania porozumienia w Koksowni Radlin »

Mateusz Morawiecki przypomniał, że węgiel koksowy został uznany, przez Unię Europejską, za surowiec strategiczny, a Polska rozbudowuje ten potencjał. Zwrócił również uwagę na fakt, że Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego w Europie, a złoża, które posiadamy będą budowały potęgę polskiego przemysłu.

Premier odwiedził również Koksownię Radlin, gdzie powstaje nowoczesna elektrociepłownia, która ma zapewnić m.in. energię dla zakładu i miasta. W jego obecności podpisano porozumienie o współpracy ws. zaopatrzenia w ciepło mieszkańców Radlina.

Nowe instalacje przyczynią się do ograniczenia emisji m.in. gazów cieplarnianych. Pozwoli to zwiększyć efektywność energetyczną oraz zredukować negatywne skutki dla środowiska, co wpisuje się w realizację programu Czyste Powietrze. Jestem przekonany, że ta inwestycja będzie służyła nie tylko mieszkańcom śląska, ale i całej Polsce – powiedział na zakończenie Mateusz Morawiecki.

Podczas wizyty na Śląsku Prezes Rady Ministrów złożył również kwiaty i zapalił znicze przed pomnikami upamiętniającymi żołnierzy Wojska Polskiego, powstańców śląskich i harcerzy, którzy zginęli we wrześniu 1939 r.

