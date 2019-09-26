Андрей Черезов провел учения по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей ЦФО и СЗФО в ОЗП 2019-2020 годов

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 26 сентября. – Под руководством заместителя Министра энергетики Российской Федерации, заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезова в Минэнерго России совместно с МЧС России, ФГБУ «САЦ Минэнерго России», ПАО «Россети», ПАО «Квадра» и штабами по обеспечению безопасности электроснабжения Центрального и Северо-Западного федеральных округов прошли комплексные специальные учениям по теме: «Обеспечение безопасности электроснабжения потребителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов в осенне-зимний период 2019-2020 годов». Мероприятия направлены на предотвращение массовых нарушений энергоснабжения потребителей, вызванных неблагоприятными погодными условиями в Центральном и Северо-Западных федеральных округах.

«Цель учений – совершенствование знаний и практических навыков по ликвидации массовых нарушений энергоснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, отработка практических действий по координации и проведению аварийно-восстановительных работ, совершенствование информационного взаимодействия между федеральными и региональными органами власти, организациями электроэнергетики», – подчеркнул заместитель Министра.

В рамках первого этапа отрабатывались мероприятия по мониторингу ситуации и контролю за принимаемыми мерами, информационному обмену между федеральными и региональными органами власти, муниципальными образованиями и электросетевыми компаниями.

На втором этапе учений проводились практические тренировочные мероприятия по организации и проведению аварийно-восстановительных работ на объектах электросетевого хозяйства, отрабатывались механизмы наращивания группировки сил и средств за счет межрегионального маневра.

По итогам учений Андрей Черезов отметил высокую готовность энергетиков к оперативному реагированию в случае возникновения массовых нарушений электроснабжения, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

«В данных федеральных округах массовые отключения из-за непогоды не редкость. Региональными штабами и электросетевыми организациями накоплен достаточный опыт ликвидации. Уверен, что высокая готовность, слаженная и ответственная работа руководителей и специалистов на всех уровнях, позволят нам обеспечить надежное электроснабжение всех потребителей в предстоящий осенне-зимний период» – сказал заместитель Министра.

Кроме того, по итогам учений Андрей Черезов дал ряд поручений, направленных на совершенствование взаимодействия и слаженности реагирования при возникновении нештатных ситуаций на объектах электроэнергетики.

MIL OSI