А. Кутепов и Д. Шатохин внесли законопроект, направленный на упрощение трудовой адаптации осужденных

Source: Russia – Council of the Federation

Изменения предлагается внести в закон «О защите конкуренции».

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга и член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми внесли законопроект «О внесении изменений в статью 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

Андрей Кутепов пояснил, что документ направлен на привлечение организаций, осуществляющих производственную деятельность, к трудовой адаптации осужденных.

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Сенатор отметил, что за федеральными казенными учреждениями уголовно-исполнительной системы закреплены на праве оперативного управления производственные здания для организации трудовой адаптации осужденных. При этом значительная часть этих зданий — более 40 процентов — не эксплуатируется или эксплуатируется частично по причине отсутствия заказов и сбыта продукции. Большинство неиспользуемых производственных объектов учреждений УИС требуют капитального или текущего ремонта. Проводимые в 2015–2018 годах учреждениями УИС аукционы на заключение договоров аренды имущества признаны несостоявшимися при причине подачи одной заявки или отсутствия заявок.

Андрей Кутепов сообщил, что законопроект предоставляет право заключить договор аренды или безвозмездного пользования на производственные объекты учреждений УИС без проведения торгов, если ранее проведенные торги признаны несостоявшимися.

Законопроект предоставляет право заключить договор аренды или безвозмездного пользования на производственные объекты учреждений УИС без проведения торгов

«Устранение необходимости проведения конкурсов, аукционов при размещении производств сторонними организациями в исправительных учреждениях ФСИН России значительно расширит возможности по привлечению осужденных к труду, а также позволит восстановить и содержать государственное имущество в надлежащем состоянии», — сказал законодатель.

По словам главы Комитета СФ, указанные меры направлены на то, чтобы исключить случаи содержания или хранения учреждениями ФСИН России брошенного имущества предпринимателей при прекращении деятельности на территории учреждения ФСИН России, а также исключить в обозначенных случаях необоснованные расходы на оплату коммунальных услуг. Данные мероприятия сократят расходы учреждения ФСИН России, что положительно скажется на общей экономической ситуации.

Предлагаемая норма должна применяться для всего государственного и муниципального имущества вне зависимости от ведомственной принадлежности.

«Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества уголовно-исполнительной системы организациям, осуществляющим производственную деятельность, с целью привлечения осужденных к труду будет осуществляться с соблюдением всех режимных требований уголовно-исполнительного законодательства», — подчеркнул Андрей Кутепов.

Сенатор указал, что законопроект позволит увеличить количество трудоустроенных осужденных. Рост может составить от 1,8 тысяч человек до 12,7 тыс. человек.

Социально-экономический эффект составит в первом случае соответственно 751 млн рублей, в том числе за счет полученной осужденными заработной платы будет выплачено потерпевшим 687 млн рублей, перечислен налог на доходы физических лиц в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты – 31 млн рублей. Потенциальная экономия федерального бюджета за счет ресоциализации осужденных в обществе после освобождения и «невозвращении» их в места лишения свободы составит только по прямым затратам на питание, одежду и коммунально-бытовое обеспечение 32 млн рублей в год.

При оптимистическом прогнозе социально-экономический эффект за год составит 1,51 млрд рублей, в том числе возмещение ущерба потерпевшим – 1,05 млрд рублей, НДФЛ – 221,8 млн рублей, экономия федерального бюджета на содержание осужденных – 229 млн рублей.

Андрей Кутепов отметил, что законопроект доработан с учетом рекомендаций по итогам парламентских слушаний в СФ на тему «Обеспечение государственными и муниципальными заказами учреждений уголовно-исполнительной системы».

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