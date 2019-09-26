Встреча с вице-премьером Юрием Борисовым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Юрий Иванович, у нас существует целая программа диверсификации ОПК. Мы неоднократно собирались, обсуждали эту тему в разных форматах.

Как идет эта работа?

Ю.Борисов Борисов Юрий ИвановичЗаместитель Председателя Правительства : Владимир Владимирович, в целом идет неплохо. В 2018 году 20,8 процента – это уже объем гражданской продукции в совокупном объеме продукции, которую выпускает оборонно-промышленный комплекс.

Знаю, что Вы рассчитываете, и есть такие поручения, чтобы мероприятия национальных проектов явились катализатором именно для диверсификации.

Хотел бы Вам доложить дополнительные предложения на этот счет. Думаю, они дали бы определенный результат. Я их предварительно обсудил с Дмитрием Анатольевичем Медведевым Медведев Дмитрий АнатольевичПредседатель Правительства Российской Федерации .

Хотел бы доложить также о реализации программ импортозамещения, потому что с 2014 года (после введения санкций) украинская промышленность и промышленность стран НАТО и ЕС прекратили поставлять нам отдельные комплектующие и материалы.

Мы реализуем по Вашему поручению эту программу. Могу сказать, что на текущий момент срывов гособоронзаказа в связи с отказом поставок у нас нет.

Более того, я доложу Вам дополнительные предложения, которые можно будет реализовать в случае дополнительных санкций, чтобы ни у кого не возникло даже мысли, что мы не способны самостоятельно решить важные вопросы, связанные с обороноспособностью.

В.Путин: Хорошо.

Пожалуйста, прошу.

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