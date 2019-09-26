В. Кравченко посетил Томский техникум информационных технологий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил высокое качество подготовки IT-специалистов в системе среднего профессионального образования.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области в рамках работы в регионе посетил Томский техникум информационных технологий.

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Директор учреждения Елена Истигечева и исполнительный директор Ассоциации участников Инновационного территориального кластера «Информационные технологии и электроника Томской области» Игорь Соколовский сообщили, что техникум осуществляет подготовку специалистов по специальностям: «Сетевое и системное администрирование», «Информационные системы и программирование» и «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», а также «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов». Обучается 1500 студентов, при этом конкурс в 2019/2020 учебном году составил от 9 до 15 человек на место. По количеству поданных заявлений среди учреждений профессионального образования в текущем году техникум занял первое место.

«Качество подготовки наших студентов подтверждается победами на самых престижных конкурсах. На V Мировом чемпионате WorldSkills от Томской области вошли в сборную России три человека. За последние три года 135 студентов техникума приняли участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах регионального уровня, а призерами стали 76 человек. В олимпиадах всероссийского уровня приняли участие 21 студент, шесть ребят участвовали в международных конкурсах», — рассказала Елена Истигечева.

По ее словам, практически все выпускники трудоустраиваются по специальностям. «За некоторыми учащимися работодатели «выстраиваются» в очередь ещё на этапе обучения. Так, например, большинство выпускников по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» распределены на крупные предприятия Томска ещё на этапе обучения в техникуме. Проблем в трудоустройстве нет и у студентов, проходящих обучение по другим специальностям».

Учреждение выполняет важную миссию для развития региональной экономики

Владимир Кравченко подчеркнул, что учебное заведение полностью отвечает самым высоким стандартам профессионального образования, принятым на федеральном и мировом уровнях. Учреждение выполняет важную миссию для развития региональной экономики: готовит специалистов, способных развивать сектор инновационных IT-продуктов и услуг. Региональные власти активно содействуют развитию техникума — в 2019 году он стал пилотной площадкой для открытия Центра опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», добавил Владимир Кравченко.

«В октябре состоится награждение победителей мирового чемпионата, которое проведет губернатор Томской области Сергей Жвачкин ЖвачкинСергей АнатольевичГубернатор Томской области », — сказал сенатор.

Владимир Кравченко и Елена Истигечева обсудили проблемы среднего профессионального образования. Сенатор пообещал помочь в решении ряда вопросов.

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