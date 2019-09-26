Source: Russia – Council of the Federation

В Новгородской области состоялось выездное совещание профильного Комитета СФ, посвященное вопросам реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В Новгородской области прошло выездное заседание на тему «О роли субъектов Российской Федерации в реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Открыл заседание председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Сенатор отметил, что сегодня очень важный для страны этап, так как надо решать задачи по осуществлению национальных проектов, планов инфраструктурного развития, практически сформирован бюджет страны на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг., в котором уже должны быть заложены первые финансовые потоки для реализации актуальной не только для российского села, но и для страны в целом, Государственной программы комплексного развития сельских территорий.

«Решение задач по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий требует пересмотра места и роли села в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, направленных на повышение уровня жизни сельских жителей. Работа предстоит серьезная», — заявил Алексей Майоров.

Выездное совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, посвященное вопросам реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

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Выездное совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, посвященное вопросам реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

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Выездное совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, посвященное вопросам реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

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Выездное совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, посвященное вопросам реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

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Выездное совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, посвященное вопросам реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

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Выездное совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, посвященное вопросам реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

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В своем докладе первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области напомнил, что в настоящее время 90 проц. территории РФ – сельская местность. Основной целью обсуждаемой госпрограммы сенатор назвал создание комфортных условий проживания для четверти населения Российской Федерации.

Необходима качественная социальная инфраструктура на сельских территориях

Сергей Митин отметил, что необходима качественная социальная инфраструктура на сельских территориях, медицинское обслуживание, образование и так далее. «Транспортная инфраструктура сельских территорий усугубляет многие из названных выше проблем. Так, к примеру, территориальное удаление объектов образования и здравоохранения, от сельских населенных пунктов, с учетом качества и количества дорог, а также обеспеченности населенных пунктов автобусным сообщением, делает медицину и образование все менее доступными для сельских жителей», — подчеркнул законодатель. Сельские жители вынуждены либо смиряться и жить старым укладом, либо уехать в более благоприятные для жизни условия городской среды, сказал он. «Наше видение сути устойчивой сельской территории, с учетом текущего положения дел в данной сфере определяет необходимость принятия системных мер», — заявил Сергей Митин.

Сенатор также напомнил о некоторых парламентских мероприятиях Совета Федерации и профильного Комитета палаты, проведение которых нацелено на решение общей задачи – не только на сохранение села, но и устойчивое его развитие. Это традиционные ежегодные встречи Председателя СФ с тружениками социальной сферы села, Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София».

В декабре 2018 г. в ходе работы Совета законодателей РФ был рассмотрен вопрос «О реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года», а в марте текущего года в рамках «правительственного часа» на 454-м заседании СФ с участием заместителя Председателя Правительства РФ Алексея Гордеева обсуждался вопрос «О мерах Правительства РФ по устойчивому развитию сельских территорий».

Сенатор подчеркнул, что сейчас важно определить реальную, а не среднестатистическую потребность в дорогах, жилье, больницах, детских садах и школах. И нам представляется, что именно на федеральном уровне должен быть тщательный анализ заявок субъектов с определением потребности объектов социальной инфраструктуры.

Сергей Митин считает, что выходом из деградации является всесторонняя диверсификация сельской экономики, поддержка фермерства и альтернативных форм занятости и самозанятости, в том числе: развитие промышленных и перерабатывающих производств, ремесел и сельского туризма, сельская кооперация, организация и снятие административных барьеров для сбыта продукции через рынки, облегчение доступа к природным, в том числе земельным, материальным, финансовым и информационным ресурсам, поддержка деятельности консультационных центров и развитие инфраструктуры, позволяющей получать населению достойный доход.

«Нам важно сохранить долю сельского населения в общей численности жителей страны, обеспечив гражданам комфортные условия проживания в сельской местности», — считает заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов. БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Законодатель отметил, что в основе новой Государственной программы комплексного развития сельских территорий используется проектный подход, что позволит учитывать потребности каждого конкретного населенного пункта. Для реализации этой программы потребуется активная позиция общественности, бизнеса и власти, подчеркнул Сергей Белоусов.

По итогам заседания было приняты рекомендации в адрес Правительства РФ, профильных министерств и ведомств, субъектов РФ.

В работе заседания приняли участие члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики член Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Михайлов, МихайловАлександр Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева, представители Министерства здравоохранения РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, региональных органов государственной власти, научных и общественных кругов.

В ходе поездки сенаторы приняли участие в благотворительном концерте для тружеников социальной сферы села и агропромышленного комплекса Новгородской области с участием солиста Государственного академического Большого театра России, народного артиста России В.А. Маторина и лауреатов Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сел Руси «София».

Члены Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках мероприятий, посвященных 75-летия освобождения г. Великого Новгорода от фашистских захватчиков, посетили мемориал братского захоронения воинов-якутян, погибших при штурме озера Ильмень зимой 1943 года и возложили цветы павшим воинам.

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