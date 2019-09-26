Source: Russia – Council of the Federation

Ипотеку под два процента смогут взять молодые семьи, проживающие в Дальневосточном федеральном округе.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области, председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области прокомментировал поручение, данное Президентом РФ Правительству РФ до 15 декабря внести поправки в законодательство для выдачи ипотеки под 2 проц. молодым семьям на Дальнем Востоке.

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Такую задачу глава государства поставил по итогам V Восточного экономического форума во Владивостоке.

Анатолий Широков отметил, что такая господдержка молодых семей — еще одна свая в фундамент развивающейся экономики Дальнего Востока.

«Мы видим не просто долгосрочную государственную поддержку молодежи и семейных ценностей. Решение Президента нацелено на период до середины следующего десятилетия. К этому времени на Дальнем Востоке планируется запуск крупных инфраструктурных и коммерческих проектов», — сказал сенатор.

Льготная ипотека не только предложит местным жителям альтернативу переезду в центральные районы страны, но и привлечет на Дальний Восток выпускников ведущих учебных заведений страны

По его мнению, новым предприятиям будут нужны молодые и мотивированные специалисты. «Льготная ипотека не только предложит местным жителям альтернативу переезду в центральные районы страны в поисках лучших условий работы, но и привлечет на Дальний Восток выпускников ведущих учебных заведений страны. Безусловно, доступность кредитов послужит и хорошим стимулом для развития строительной отрасти Дальнего Востока», — считает Анатолий Широков.

Сенатор заметил, что итогом Восточного экономического форума стал целый ряд поручений Президента РФ федеральному Правительству.

«Они связаны с обновлением материально-технической базы музеев, театров и библиотек, особенно в малых городах и сельской местности. Планируется введение дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель», прибывшим работать в сельскую местность. Прорабатывается увеличение квот приема граждан, в том числе постоянно проживающих на территории Дальневосточного федерального округа, на целевое обучение за государственный счет по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, по которым отмечается дефицит кадров на рынке».

По мнению Анатолия Широкова, очень важным является и поручение Правительству в сфере авиаперевозок. Предлагается принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки по доступным ценам внутри Дальневосточного федерального округа, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров.

«Это решение создаст дополнительные выгоды социально-ориентированным авиакомпаниям и заставит скорректировать ценовую политику их конкурентов», — заключил сенатор.

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