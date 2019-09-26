Source: Russia – Council of the Federation

«Вейперы» подвергаются серьезной опасности, считает сенатор.

Люди, которые используют электронные сигареты, должны понимать, что в их организм попадает не просто горячий пар. Он содержит различные альдегиды и спирты. Об этом рассказал председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский. РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области

Сенатор прокомментировал сообщения СМИ о том, что в США за последние две недели скончались шесть человек, причиной смерти которых, предположительно, стало курение электронных сигарет.

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«Летом 2019 года за врачебной помощью в США начали массово обращаться здоровые молодые люди в возрасте до 20 лет. Симптомы неизвестной болезни включали в себя кашель, тошноту, рвоту, лихорадку, усталость, головную боль, сильную одышку и потерю веса», — отметил председатель Комитета СФ.

По данным американского Минздрава, около 5 млн несовершеннолетних американцев курят вейпы. При этом большинство из них учатся в старших классах. Ежегодно их число увеличивается, также растет число курильщиков электронных сигарет и в Российской Федерации.

«В чем проблема электронных сигарет? В них можно вставить любые капсулы. И после курения таких, как их называют, вейпов можно получить либо смертельное, либо острое заболевание, которое уже привело к гибели людей в США. Такие случаи могут быть и в нашей стране», — продолжил сенатор.

В этой связи Валерий Рязанский напомнил, что в начале лета Правительство РФ поддержало законопроект о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны. Речь идет о запрете их употребления в общественных местах. Авторами законопроекта выступили члены Комитета СФ по социальной политике.

«Проект федерального закона одобрен Правительством РФ, и теперь все это входит уже в систему законодательного процесса. В случае принятия закона на электронные сигареты, вейпы и кальяны будут распространяться все те же требования, которые касаются табачных изделий».

Ранее этот проект поддержало Министерство здравоохранения России – в ведомстве заявили, что курение кальяна может спровоцировать распространение инфекции, а электронные сигареты и вейпы способствуют возникновению проблем с сердцем.

По мнению сенатора, в нашей стране подобные устройства внедряются очень интенсивно. «Поэтому сегодня закон о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны необходим», — заключил Валерий Рязанский.

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