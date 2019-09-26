Итоги Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче подвели в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

26 сентября 2019, 16:30

23 сентября на производственных объектах ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» завершился Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче — 2019.

В этом году масштабную акцию, инициированную Министерством энергетики России, поддержали около 3000 работников газотранспортной компании в Ставропольском крае, Астраханской и Ростовской областях, Северной Осетии — Алании, Калмыкии и Карачаево-Черкесии. К мероприятиям газовики активно подключали студентов, школьников, воспитанников детских садов, социальных учреждений региона.

В рамках фестиваля экологи предприятия провели свыше 50 открытых уроков, лекций, презентаций и бесед по энергосбережению. Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» распространяли памятки, организовали тематические квесты, флешмобы, показывали видеоролики и фильмы о важности сохранения энергоресурсов. Уровень экологической грамотности на этих занятиях повысили юные жители Кавказских Минеральных Вод, Ставрополя, Владикавказа, Астрахани, Георгиевска, Невинномысска и Моздока.

Школьники выпускных классов и студенты профильных факультетов побывали на производственных объектах компании. Памятные дипломы и подарки получили победители конкурсов детских рисунков «Энергосбережение — наше будущее». А сотрудники Астраханского линейного производственного управления магистральных газопроводов коллективно подписали Декларацию о бережном отношении к энергоресурсам.

«Участие в фестивале #ВместеЯрче стало для нашего предприятия традиционным. Мы проводим по-настоящему интересные и полезные мероприятия, активно занимаемся с подрастающим поколением. Нестандартный формат фестиваля помогает расширить его аудиторию, привлечь к вопросам энергосбережения представителей разных слоев населения», — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром».

Линейная часть магистральных газопроводов, обслуживаемых предприятием, проходит через территорию 10 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации. Компания обеспечивает транспорт газа в Грузию, Армению, Турцию и республику Южная Осетия.

В состав ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» входит 18 филиалов, в том числе 10 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Ежегодные объемы транспортировки и поставки газа составляют от 60 до 70 млрд куб. м. Общая протяженность газопроводов превышает 8 тыс. км. Компания эксплуатирует 12 компрессорных станций, 19 цехов и 11 типов газоперекачивающих агрегатов, общая установленная мощность которых составляет 1035,9 МВт, а также более 360 газораспределительных станций.

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно функционирует Единая система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью, соответствующая международной системе менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18000:2007.

Система экологического менеджмента газотранспортного предприятия соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

В компании работает более 7,5 тыс. человек. Головной офис расположен в городе Ставрополе.

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