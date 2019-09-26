И. Рукавишникова: Понятие «эффективный контракт» требует совершенствования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов».

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела «круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов».

«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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Ирина Рукавишникова

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«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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Алексей Александров

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«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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«Круглый стол» на тему «Защита прав и законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения эффективных контрактов»

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В работе приняли участие члены СФ Алексей Александров, АлександровАлексей Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области Сергей Брилка, БрилкаСергей Фатеевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Иркутской области Римма Галушина, ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Виктор Смирнов, СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области полномочный представитель Правительства в СФ Андрей Яцкин, представители Министерства труда и социального развития РФ, Министерства науки и образования РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства экономического развития РФ, научных и общественных кругов.

Участники мероприятия обсудили вопросы формирования единых принципов оценки деятельности педагогических работников, применения профессионального педагогического стандарта в области образования.

Ситуация с внедрением эффективных контрактов создает в большинстве вузов страны социальную напряженность

Ирина Рукавишникова отметила существования ряда проблем в этой сфере. «Особую остроту они имеют в области высшего образования. Без преувеличения можно говорить о том, что уже несколько лет ситуация с внедрением эффективных контрактов создает в большинстве вузов страны социальную напряженность, недопонимание и конфликты между преподавателями и администрацией. Наглядные свидетельства этого – коллективные обращения и петиции в поддержку преподавательского сообщества, которые распространяются в интернете, соцсетях и собирают многочисленные голоса, а также обращения преподавателей в государственные органы и суды за защитой своих прав и интересов».

Парламентарий призвала Министерство науки и образования провести мониторинг сложившейся ситуации и представить свои предложения.

Сенатор напомнила, что понятие эффективного контракта дано в Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы. Его цель — оптимизация системы оплаты труда, повышение заработных плат и, как следствие, качества оказания услуг в государственном секторе экономики РФ.

«Однако, по мнению экспертов в сфере образования, представителей образовательных организаций, существующая нормативно-правовая база устанавливает достаточно формальные требования к переходу на эффективный контракт и особенно – к определению показателей эффективности учреждений и их работников», — сказала Ирина Рукавишникова.

По ее словам, вместо того чтобы способствовать повышению качества услуг, оказываемых работниками учреждения, переход на эффективный контракт во многих случаях приводил к снижению этого качества за счет увеличения нагрузки на преподавателей вследствие оптимизации, то есть, прежде всего, сокращения их численности и штата.

«В результате внедрения такой системы преподаватели начали приспосабливаться к новым требованиям и ориентироваться в основном на «выгодные» виды деятельности, — те, которые учтены в показателях эффективности. Зачастую в ущерб другим важным видам работ. Однако не стоит забывать, что основное назначение преподавателя – это ведение педагогической деятельности. Традиционно ее содержание составляют обучение, воспитание, образование, развитие обучающихся. И, конечно же, эффект от труда соответствующего педагога зависит не от критериев «эффективного контракта», а от его психофизических качеств, которые что невозможно урегулировать с помощью правовых норм. К ним можно отнести добросовестность, трудолюбие, творческую активность, талант, профессионализм и опыт и так далее», — считает сенатор.

«Сложившаяся ситуация показала, что эффективный контракт не является действенным механизмом совершенствования системы высшего образования, и главное — повышения качества образовательных услуг, что заложено в самой идее эффективного контракта. Практика его произвольного регулирования локальными вузовскими актами, принудительное навязывание преподавателям системы критериев эффективности с перекосом в «научную» составляющую трудовой деятельности требует корректировки, прежде всего на законодательном уровне».

По ее словам, другой вопрос, который связан со сферой договорного регулирования трудовых отношений – это сложившаяся в российских вузах устойчивая практика заключения трудовых договоров с преподавателями на срок 1 год. «Подчеркну, не по совместительству, а по основному месту работы. В то время как Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность заключения как срочных, так и бессрочных договоров».

Как отмечают эксперты, сказала парламентарий, на практике это приводит к неожиданным последствиям, в результате которых правовое положение данной категории работников ставится в полную зависимость от воли руководителей вузов и в реальной действительности они не в состоянии заключать трудовые договоры на неопределенный срок.

«Эта проблема имеет огромное социальное измерение. Она активно обсуждается в преподавательской среде и получила название «неустойчивая занятость». Неуверенность в завтрашнем дне, невозможность долгосрочного планирования своих финансов, и всего, что с ними связано (взять кредит, ипотеку, даже планировать создание семьи и появление детей) – все это последствия проводимой политики заключения годовых контрактов».

Сенатор рассказала об инициативе Южного федерального университета, где подготовлены поправки в Трудовой кодекс РФ. Предлагается установить, что трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в высших учебных заведениях заключаются на неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться исключительно при приеме по совместительству и в случае замещения временно отсутствующего работника.

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