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#Роскосмос#Главное#Орбита молодежи26.09.2019 11:10

Научно-практическая конференция «Орбита молодежи»

С 16 по 21 сентября 2019 г. прошла юбилейная V Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Орбита молодежи» и перспективы развития российской космонавтики” в Санкт-Петербурге.

Организаторами выступили Госкорпорация «Роскосмос», Межрегиональная общественная организация «Российская академия космонавтики имени К.Э.Циолковского» и Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова. Генеральным спонсором конференции выступил ПАО «ВТБ», партнёрами — АО «Конструкторское бюро „Арсенал“ имени М.В. Фрунзе», АО «Научно-исследовательский институт командных приборов».

В рамках конференции прошел финальный этап Всероссийского молодежного конкурса научно-технических работ «Орбита молодежи» 2019 года. Финалисты конкурса представили свои доклады в 6 секциях перед ведущими экспертами отрасли и прошли повышение квалификации по программе «Школа молодого ученого», организованной БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова совместно с партнерами Конференции.

С лекциями перед финалистами выступили генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, президент Санкт-Петербургского регионального отделения МОО «РАКЦ» Александр Ковалев, директор Отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем АО «ИСС» Владимир Иванович Халиманович, начальник кафедры бортового электрооборудования Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского Дмитрий Каргу, директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин. Также для финалистов и гостей конференции были организованы посещения организаций ракетно-космической отрасли и университетов г. Санкт-Петербурга.

На церемонии закрытия конференции Игорь Бармин, Президент Академии Космонавтики, летчики-космонавты, Сергей Крикалёв, Андрей Борисенко, Сергей Авдеев, а также председатели секционных комиссий поздравили лауреатов, вручили дипломы и ценные призы. Следует отметить, что лауреаты первой премии получили возможность прохождения образовательной программе на космодроме Байконур.

Список лауреатов Всероссийского молодежного конкурса научно-технических работ «Орбита молодежи» 2019 года.

Секция 1: Космические исследования и использование результатов космической деятельности:

1-я премия: Усс Александр Юрьевич. МГТУ. «Разработка метода расчета и создание вихревого струйного устройства для управления потоком газа»

2-я премия: Комбаев Тимур Шикурович. Филиал АО «НПО Лавочкина» г. Калуга. «Малый космический аппарат форм-фактора CubeSat для проведения эксперимента по использованию высокотемпературных сверхпроводников и материалов с памятью формы»

3-я премия: Юдин Андрей Дмитриевич. АО «НПО Лавочкина», «Система деорбитинга наноспутников стандарта CubeSat c низких околоземных орбит»

Секция 2: Системные и проектно-конструкторские решения средств выведения, ракетных двигателей и наземной космической инфраструктуры:

1-я премия: Бондарева Мария Владимировна. АО «КБХА», «Разработка методики проведения трехмерного компьютерного моделирования течения продуктов сгорания в газодинамических трактах высотных стендов для испытания ЖРД»

2-я премия: Золотухина Ольга Ивановна, Тунаев Евгений Леонидович Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» — «НИИ ПМ им. академика В.И. Кузнецова», «Создание, систематизация, экспериментальная обработка моделирующего комплекса неустойчивости атмосферы, в районе космодромов Байконур и «Восточный»

3-я премия: Дарсания Тайма Джумберовна. БГТУ «Военмех», «Методика оценки характеристик надежности КА с длительным сроком активного существования на этапе летных испытаний»

Секция 3: Динамика полета, системы управления ракетно-космической техникой, пилотируемые космические полеты:

1-я премия: Корецкий Максим Юрьевич, Порсева Светлана Викторовна, Неровный Николай Алексеевич, МГТУ, «Система ориентации космического микроаппарата на двигателях-маховиках»

2-я премия: Николаенко Артем Юрьевич, Скоробогатов Вячеслав Владимирович, Гнусарев Дмитрий Сергеевич, Депутатова Екатерина Александровна, Филиал ФГУП «НПЦАП» — «ПО «Корпус»: «Прецизионный акселерометр с цифровой системой управления для объектов различного назначения»

3-я премия: Прутько Алексей Александрович. ПАО РКК «Энергия», «Результаты проведения манёвров крупногабаритной орбитальной станции по траекториям, оптимизирующим расход топлива»

Секция 4: Целевая аппаратура космических аппаратов, системные и проектно-конструкторские решения космических аппаратов различного назначения:

1-я премия: Тищенко Ольга Дмитриевна. Филиал ФГУП «НПЦАП» — «ПО «Корпус», г. Саратов., «Исследование влияния режимов вакуумного электротермического процесса изготовления вольфрамовых матриц на качество импрегнированных материалов»

2-я премия: Коломийцев Иван Александрович. АО «Композит», «Разработка технологии получения тонкостенных герметичных конструкций из углерод-керамических композиционных материалов»

3-я премия: Наседкин Борис Александрович, Полевщиков Михаил Михайлович, Крючек Сергей Дмитриевич, Харламов Валерий Анатольевич, АО «ИСС»: «Исследование возможности улучшения характеристик терморегулирующего покрытия путем введения в его состав дополнительного интерференционного отражателя»

3-я премия: Салова Валерия Денисовна. ПАО НПО «Искра», «Исследование физико — механических характеристик низкомодульных резин на основе полиизопрена и адгезионной прочности в многослойных подвижных соединениях»

Секция 5: Развитие ракетно-космической промышленности и производственных технологий:

1-я премия: Машко Ростислав Владимирович, Витол Игорь Игориевич, ФГУП «НПО «Техномаш»: «Разработка технологии и оборудования для электронно-лучевой сварки в общем вакууме крупногабаритных корпусных конструкций перспективных изделий ракетно-космической техники.»

2-я премия: Шулепова Ольга Юрьевна, Ахременко Виталий Викторович, КБ «Салют» АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»: «Методика оценки влияния несовершенств формы на несущую способность топливных баков РН с применением программного комплекса конечноэлементного моделирования NX.»

3-я премия: Камшилина Ирина Александровна. КБ «Арматура» — филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева», «Переналаживаемое зажимное приспособление для производства деталей РКТ на фрезерных обрабатывающих центрах»

Секция 6: Новые материалы и вещества для применения в ракетно-космической технике:

1-я премия: Гебгардт Виктор Александрович. АО «ИСС», «Разработка блока питания с применением неперезаряжаемых элементов питания»

2-я премия: Спирин Андрей Евгеньевич, Малкин Максим Олегович, Умнов Максимилиан Германович, . ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»: «Сенсибилизация и расширение динамического диапазона силомоментной составляющей дистальной части конечностей антропоморфных робототехнических систем при их анатомической параметризации»

3-я премия: Наумова Анастасия Александровна, Генали Марина Александровна, Стаценко Артем Александрович, АО «НПП «Квант»: «Оптимизация конструкции фотопреобразователя в части увеличения удельных характеристик солнечной батареи космических аппаратов»

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