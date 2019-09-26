Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#Союз МС-1526.09.2019 01:15

На МКС сразу 9 человек

Члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-15» 26 сентября 2019 года перешли на борт Международной космической станции. После этого состоялся первый сеанс связи полного состава экипажа, во время которого космонавты и астронавты смогли пообщаться как с коллегами, так и со своими родными и близкими.

После открытия переходных люков между кораблем и станцией на борту начал работу экипаж в составе 9 человек: космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина, Александра Скворцова, Олега Скрипочки, астронавтов NASA Ника Хейга, Кристины Кук, Эндрю Моргана, Джессики Меир, астронавта Европейского космического агентства Луки Пармитано и участника космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури. В программе очередной экспедиции МКС — научно-прикладные исследования и эксперименты, проведение регламентных работ, связанных с поддержанием работоспособности станции, и дооснащение её оборудованием, доставляемым грузовыми кораблями.

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Космический корабль «Союз МС-15», стартовавший 25 сентября в 16:57 мск с космодрома Байконур, доставил на МКС 180 кг груза для российских космонавтов и партнеров по программе МКС: комплект оборудования для внекорабельной деятельности экипажа американского сегмента станции, для участника космического полёта от ОАЭ, а также оборудование Европейского космического агентства.

Кроме того, в составе груза находятся укладки для проведения космических экспериментов, медико-биологических и геофизических исследований, средства жизнеобеспечения, укладка в рамках программы символической деятельности и личные вещи космонавтов.

В соответствии с программой полета Международной космической станции 3 октября 2019 года в 10:35 мск планируется расстыковка корабля «Союз МС-12» с экипажем в составе Алексея Овчинина, Ника Хейга и Хаззаа Аль Мансури.

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