Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки26.09.2019 13:26
Продолжается мониторинг ЧС
Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» продолжает мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки.
В период с 19 по 26 сентября 2019 года проведен мониторинг следующих событий на территории Российской Федерации:
мониторинг обстановки в устье реки Бурея, Хабаровский край;
выброс пепла вулканом Эбеко, Курильские острова;
мониторинг обстановки в Сочи в связи с проведением Формулы-1.
Кроме того, в рамках освещения в СМИ природных и техногенных катастроф по всему миру была запланирована космическая съёмка:
урагана Дориан, Багамские острова;
наводнения в Испании;
пожара на НПЗ в Саудовской Аравии;
лесных пожаров в Греции;
лесных пожаров в Индонезии.
За отчетный период в МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме более 450 тыс. кв. км (73 маршрута без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).
Роскосмос и Российские космические системы поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.