Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки26.09.2019 13:26

Продолжается мониторинг ЧС

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» продолжает мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки.

В период с 19 по 26 сентября 2019 года проведен мониторинг следующих событий на территории Российской Федерации:

мониторинг обстановки в устье реки Бурея, Хабаровский край;

выброс пепла вулканом Эбеко, Курильские острова;

мониторинг обстановки в Сочи в связи с проведением Формулы-1.

Кроме того, в рамках освещения в СМИ природных и техногенных катастроф по всему миру была запланирована космическая съёмка:

урагана Дориан, Багамские острова;

наводнения в Испании;

пожара на НПЗ в Саудовской Аравии;

лесных пожаров в Греции;

лесных пожаров в Индонезии.

За отчетный период в МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме более 450 тыс. кв. км (73 маршрута без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

Роскосмос и Российские космические системы поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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