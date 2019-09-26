Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны#Главное#Плесецк26.09.2019 17:37

Пуск с космодрома Плесецк

Сегодня, 26 сентября 2019 года, в 10:46 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта ракета-носитель «Союз-2.1б» была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил. Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.

Это четвертый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году. Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие пятнадцать лет с северного космодрома проведено 40 пусков ракет-носителей «Союз-2» этапов модернизации 1а, 1б и 1в.

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