Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации провела встречу с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

«Российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень и могут служить образцом для других государств», — сказала Валентина Матвиенко.

Смотрите также

По ее словам, Россия и КНР демонстрируют отказ от конфронтации, выступают за обеспечение региональной и мировой безопасности, углубление экономического сотрудничества. «Такое взаимодействие с Китаем является безусловным внешнеполитическим курсом России».

Россия и КНР демонстрируют отказ от конфронтации, выступают за обеспечение региональной и мировой безопасности

«Одна из наших основных задач – работа по выполнению договоренностей, достигнутых лидерами России и Китая. Мы должны объединять усилия и на международных парламентских площадках», — сказала Председатель СФ.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что важной составляющей российско-китайского сотрудничества являются межпарламентские связи, которые отличаются разнообразием форматов.

В этой связи Председатель СФ предложила обменяться опытом законотворческой деятельности и изучить законодательные наработки, достигнутые парламентариями двух стран в сфере обеспечения национальной безопасности, государственного суверенитета, гражданских прав и свобод.

По мнению Валентины Матвиенко, за последние десятилетия китайский народ добился значительных успехов в экономическом и социальном развитии своей страны.

Председатель СФ также выразила удовлетворение тем, что кроме Москвы, Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей посетит Республику Татарстан, где будет иметь возможность ознакомится с экономическими и социальными достижениями региона.

Ли Чжаньшу отметил, что в Совете Федерации уделяют большое внимание развитию российско-китайских отношений.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей полностью поддержал оценку, данную Председателем СФ двустороннему взаимодействию РФ и КНР.

Глава китайской делегации выразил твердую уверенность в том, что межпарламентское сотрудничество продолжит углубляться и расширяться, в том числе и на международных площадках.

В развитие диалога председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края и председатель Комитета Всекитайского собрания народных представителей по конституционным и правовым вопросам Ли Фэй рассказали участникам встречи о законах, разработанных и принятых в сфере защиты государственных интересов.

В беседе приняли участие заместитель Председателя СФ, член группы по сотрудничеству СФ с Всекитайским собранием народных представителей КНР Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, заместитель руководителя группы по сотрудничеству СФ с Всекитайским собранием народных представителей КНР Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников, КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области член Комитета СФ по обороне и безопасности, член группы по сотрудничеству СФ с Всекитайским собранием народных представителей КНР Баир Жамсуев, ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Русских, РусскихАлексей Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области руководитель Аппарата Совета Федерации Геннадий Голов. ГоловГеннадий ИвановичРуководитель Аппарата Совета Федерации

MIL OSI