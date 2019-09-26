Россияне завоевали две бронзовые награды на Чемпионате мира по гребному слалому

Source: Russia Ministry of Sport

25 сентября в испанском Сео-де-Уржеле в первый медальный день Чемпионата мира по гребному слалому российские спортсмены завоевали две бронзовые награды.

Кирилл Сеткин, Дмитрий Храмцов и Павел Котов финишировали третьими в классе каноэ-одиночек среди мужских команд. Результат россиян – 98,62 секунды. Первой стала команда Словакии (94,38), второй – сборная Испании (97,43).

«Мы очень много провели сборов на этом канале, и это одна из причин хорошего выступления сегодня, – заметил Кирилл Сеткин. – У нас подобралась хорошая команда, мы долгое время готовились к Чемпионату мира, с ребятами отличное взаимопонимание, да и в целом подошли к соревнованиям в хорошей форме. Все эти факторы поспособствовали удачному выступлению в командной гонке».

Вторую «бронзу» в актив российской сборной завоевали Екатерина Петрова, Алсу Миназова и Марта Харитонова. В женской командной гонке байдарок-одиночек россиянки финишировали за 104,91 секунды, уступив 0,03 секунды серебряным призёрам – сборной Чехии. Первенствовали в этой дисциплине спортсменки из Великобритании (103,96).

«Мы долго шли к этой медали, проделали большой путь, – сказала Екатерина Петрова. – Мы много тренируемся, выступаем, работаем над командными гонками. Но до этого момента что-то мешало показать результат для попадания в тройку призёров, то досадный штраф, то ещё что-то. Сейчас команда готова и мы смогли проявить себя».

В Чемпионате мира по гребному слалому принимают участие более 450 спортсменов из 63 стран. В ходе соревнований, которые продлятся до 29 сентября, будут также разыграны лицензии на участие в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Кирилла Сеткина, Дмитрия Храмцова, Павла Котова, Екатерину Петрову, Алсу Миназову, Марту Харитонову и тренерский штаб сборной России с наградами Чемпионата мира и желает новых спортивных достижений и побед!

С использованием информации и фото Федерации гребного слалома России / wwslalom.ru

Пресс-служба Минспорта России

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