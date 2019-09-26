Состоялось 7-е заседание двусторонней Рабочей группы по энергетике России и Словакии

Source: Russia Ministry of Energy

Сочи, 26 сентября. – Директор Департамента переработки нефти и газа Минэнерго России Антон Рубцов и директор Департамента по международным отношениям в области энергетики Министерства экономики Словацкой Республики Алена Жакова провели 7-е заседание двусторонней Рабочей группы по энергетике России и Словакии. Заседание прошло накануне 20-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Словацкой Республикой.

В ходе заседания стороны подробно обсудили поставки и транспортировку газа и нефти по территории Словакии, а также отметили накопленный положительный опыт сотрудничества и широкие возможности для его развития, в частности в области атомной энергетики. По итогам заседания был также подписан протокол.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

MIL OSI