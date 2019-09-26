Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Главное#ГЛОНАСС26.09.2019 12:15

Стандарт эксплуатационных характеристик открытого сервиса ГЛОНАСС

Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения АО «ЦНИИмаш» на основе межгосударственного стандарта ГОСТ 32454–2013 «Глобальная навигационная спутниковая система. Параметры радионавигационного поля. Технические требования и методы испытаний» разработал Стандарт эксплуатационных характеристик открытого сервиса (СТЭХОС), который устанавливает уровень эксплуатационных характеристик открытого сервиса ГЛОНАСС.

Документ согласован и утвержден Минобороны России и Госкорпорацией «Роскосмос».

СТЭХОС ГЛОНАСС является основополагающим документом высокого уровня, устанавливающим значения достигнутых навигационных характеристик системы ГЛОНАСС с существенным гарантированным запасом, которые в сочетании с условиями приема сигналов и априорными оценками характеристик навигационной аппаратуры потребителя могут позволить пользователю оценить для себя конечные характеристики, которые он может получить при решении своей конкретной задачи. Стандарт является основой для проведения сертификации услуг системы ГЛОНАСС, а также для разработки стандартов более низкого уровня на конкретные образцы навигационной аппаратуры, системы на основе ГЛОНАСС, для разработки международных стандартов Международной организации гражданской авиации, Международной морской организации и др.

Использование унифицированной номенклатуры эксплуатационных параметров и методик их расчета всеми ГНСС, включая ГЛОНАСС, GPS, Galileo и BDS является общепринятой мировой практикой. Аналогичный стандарты уже опубликованы для GPS, Galileo и BDS и постоянно обновляются.

Стандарт является основой для проведения сертификации услуг системы ГЛОНАСС, систем, создаваемых на ее основе и навигационной аппаратуры, используемой авиационными и другими потребителями.

MIL OSI