Т. Кусайко: Аптеки должны иметь возможность изготавливать лекарственные препараты, зарегистрированные в России

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор стала соавтором соответствующего законопроекта, внесенного в Государственную Думу.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области стала соавтором проекта федерального закона «О внесении изменений в часть 2 статьи 56 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».

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По словам сенатора, законопроект разрешает аптечным организациям изготавливать временно отсутствующие на фармацевтическом рынке России лекарственные препараты из лекарственных средств, зарегистрированных в государственном реестре.

Законопроект разрешает аптечным организациям изготавливать временно отсутствующие на фармацевтическом рынке России лекарственные препараты

В настоящее время, согласно закону об обращении лекарственных средств, при изготовлении разрешено использование только фармацевтических субстанций. «Указанное ограничение привело к существенному уменьшению перечня и количества изготавливаемых лекарственных форм и массовому закрытию производственных аптек по всей стране», — пояснила парламентарий.

Татьяна Кусайко сообщила, что проблема аптечного изготовления лекарственных препаратов на фоне отсутствия фармацевтических субстанций особенно актуальна в педиатрической практике. По оценкам специалистов, фармацевтическая промышленность покрывает потребность в лекарствах всего на 10 проц.

«Потребность особых групп пациентов в разнообразных лекарственных формах и дозировке средств очень высока. Речь идет о целой гамме препаратов, применяемых начиная от педиатрической или дерматологической практики, заканчивая лекарственными препаратами для лечения онкологических заболеваний», — сказала сенатор.

Татьяна Кусайко также добавила, что исключение из ч. 2 ст. 56 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» нормы, запрещающей аптечным организациям изготавливать лекарственные препараты, зарегистрированные в России, позволит изготавливать лекарственные препараты при наличии перебоев с поставками препаратов заводского изготовления.

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