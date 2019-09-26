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#Роскосмос#ЦПК#Главное26.09.2019 19:30

Ушёл из жизни Геннадий Манаков

26 сентября 2019 года на 70-м году жизни скончался Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, полковник Геннадий Михайлович Манаков.

Г.М. Манаков родился 1 июня 1950 года в семье учителей в с. Ефимовка Андреевского (ныне Курманаевского) района Оренбургской области. В 1967 году окончил Ефимовскую среднюю школу. В 1967-1969 гг. учился в Куйбышевском (Самарском) авиационном институте, проходил авиационную подготовку в школе ДОСААФ в Куйбышеве. Затем перевёлся в Армавирское высшее Краснознаменное военное авиационное училище лётчиков противовоздушной обороны, в 1973 году окончил его с отличием и золотой медалью по специальности «командная истребительная авиация» с присвоением квалификации лётчика-инженера. В 1985 году окончил вечернее отделение факультета самолётостроения Ахтубинского филиала Московского авиационного института имени С. Орджоникидзе «Взлёт».

После успешного окончания училища был лётчиком, старшим лётчиком в дивизии ПВО г. Краматорска Донецкой области Киевского округа ПВО, 19-й дивизии ПВО, старшим лётчиком, заместителем командира авиационной эскадрильи по политчасти в Дальневосточном округе ПВО (г. Елизово Камчатской области), в той же должности служил в Московском округе ПВО (г. Моршанск Тамбовской области).

В 1979 году был направлен на подготовку в 267-й Центр испытания авиационной техники и подготовки лётчиков-испытателей. С 1980 года по 1985 год — лётчик-испытатель, ведущий инженер и старший лётчик-испытатель 1-го управления Государственного Краснознаменного научно-испытательного института (ГКНИИ) ВВС — ныне ГЛИЦ (Государственный лётно-испытательный центр Министерства обороны Российской Федерации имени В.П. Чкалова).

В 1985 году решением Государственной межведомственной комиссии (ГМВК) отобран в качестве кандидата в космонавты от ГКНИИ ВВС и направлен в Центр подготовки космонавтов на общекосмическую подготовку. В 1988 году приказом Министра обороны СССР зачислен во 2-ю группу отряда космонавтов на должность космонавта-испытателя (9-й набор).

Свой первый космический полёт Геннадий Михайлович совершил с 1 августа по 10 декабря 1990 года в качестве командира экипажа транспортного корабля «Союз ТМ-10» по программе 7-й основной экспедиции (ЭО-7) на орбитальном комплексе «Мир» и программе советско-японского космического полёта совместно с Г.М. Стрекаловым. На борту станции он работал с А. Соловьёвым, А. Баландиным, В. Афанасьевым, М. Манаровым и Т. Акиямой (Япония). В полёте осуществил один выход в открытый космос (2 часа 45 минут), в ходе которого получил информацию по количеству работ, необходимых для ремонта выходного люка модуля «Квант-2». Во время полёта космонавт выполнил обширную научную программу исследований. Результаты экспериментов, проведённых Г. Манаковым на орбите, были использованы в различных областях народного хозяйства. В космосе экипаж КК «Союз ТМ-10» провёл более 130 суток.

Впервые за всю историю отечественной пилотируемой космонавтики Геннадий Манаков в ручном режиме пристыковал грузовой корабль «Прогресс М-16» к станции «Мир». Стыковка проводилась в рамках эксперимента.

За мужество и героизм, проявленные в полёте, шестьдесят девятому космонавту страны было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина.

Орден Дружбы народов Г.М. Манаков получил за второй космический полёт, совершённый с 24 января по 22 июля 1993 года в качестве командира космического корабля «Союз ТМ-16» по программе 13-й основной экспедиции. В полёте совершил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 9 часов 58 минут. 22 июля 1993 года экипаж в составе российских космонавтов Г. Манакова, А. Полещука и французского астронавта Ж.-П. Эньере благополучно возвратился на Землю. Продолжительность полёта составила 179 суток.

Геннадию Михайловичу были присвоены квалификации «Военный лётчик 1-го класса» (1977), «Лётчик-испытатель 1-го класса» (1987), «Космонавт 2-го класса» (1990), «Инструктор парашютно-десантной подготовки (ПДП) ВВС». Общий налёт — более 1620 часов, освоил 42 типа и модификации самолётов, выполнил 248 прыжков.

В 1996 году Г.М. Манаков выбыл из отряда космонавтов. Его опыт и знания оставались востребованы в Центре подготовки космонавтов: он был назначен начальником 32-го отдела (по обеспечению жизнедеятельности космонавтов в особых условиях) 3-го управления, с 1997 года по 2000 год был начальником 2-го управления РГНИИЦПК имени Ю.А. Гагарина. В июле 2000 года приказом Министра обороны Российской Федерации уволен в запас.

Геннадий Михайлович относился к поколению советских и российских космонавтов, вписавших яркие страницы в славную историю отечественной пилотируемой космонавтики. Всю свою жизнь он посвятил делу космонавтики и авиации, передавая свой богатый опыт молодому поколению.

Г.М. Манаков награждён орденами и медалями нашей страны, он офицер ордена Почётного легиона (Франция), был почётным гражданином городов Аркалык и Джезказган.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, сотрудники ракетно-космической отрасли, лётчики-космонавты СССР и РФ соболезнуют родным и близким Геннадия Михайловича.

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