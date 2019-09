Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wizyta oficjalna Prezydenta RP z Małżonką w Królestwie Belgii – program prasowy [PL/ENG]

Source: President of Poland in Polish

W dniach 28-30 września 2019 roku (sobota-poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złożą wizytę oficjalną w Królestwie Belgii. Para Prezydencka weźmie udział w obchodach 75-lecia wyzwolenia Flandrii przez I Polską Dywizję Pancerną Generała Stanisława Maczka, które odbędą się w dniu 29 września br. na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Lommel.

Przekazujemy program prasowy wizyty:

ENGLISH VERSION >>>

28 września 2019 r. (sobota)

Bruksela

Odbiór identyfikatorów przez akredytowanych dziennikarzy korespondentów w dniu 27 września (piątek) w godz. 10.00-12.00 w Ambasadzie RP w Brukseli (rue Stevin 139, 1000 Bruksela). Osoba do kontaktu: Katarzyna Piórko, sekretariat Ambasady [email protected] tel. +32 27804500.

Godz. 15.30 Uroczystość oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy przez Premiera Królestwa Belgii Charles`a Michel`a

Dziedziniec Pałacu Egmont

Photo opp. dla akredytowanych mediów

(Place du Petit Sablon 8, 1000 Bruksela)

Wejście akredytowanych dziennikarzy w godz. 14.30-14.45.

Uwaga: Osoby spóźnione nie będą wpuszczone.

Godz. 15.45 Spotkanie Prezydenta RP z Premierem Królestwa Belgii

Pałac Egmont

Photo opp. POOL o obecności w POOL fotografowie i operatorzy kamer zostaną poinformowani. Obecność w POOL wyklucza obecność na dziedzińcu

Godz. 18.00 Spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z przedstawicielami Polonii połączone z ceremonią wręczenia odznaczeń państwowych

Ambasada RP w Królestwie Belgii (Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruksela)

Wystąpienie Prezydenta RP

Obecność akredytowanych w KPRP mediów

Wejście akredytowanych dziennikarzy w godz. 16.30-17.00.

Uwaga: Osoby spóźnione nie będą wpuszczone.



29 września 2019 r. (niedziela)

Lommel



Godz. 14.45 Udział Prezydenat RP Andrzeja Dudy z Małżonką i Jego Królewskiej Mości Filipa Króla Belgów w oficjalnych uroczystościach upamiętniających 75-lecie wyzwolenia Flandrii przez I Polską Dywizję Pancerną Generała Stanisława Maczka

Wystąpienie Prezydenta RP

Wystąpienie JKM Króla Belgów

Polski Cmentarz Wojskowy w Lommel

Obecność akredytowanych mediów

Złożenie przez Prezydenta RP i JKM Króla Belgów wieńców przed tablicą upamiętniającą polskich żołnierzy spoczywających na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Lommel

Photo opp. POOL o obecności w POOL fotografowie i operatorzy kamer zostaną poinformowani



Akredytowani dziennikarze są proszeni o przybycie do godz. 12.45 na parking przy Cmentarzu (adres: Luikersteenweg 20 in 3920 Lommel), gdzie będą mogli zaparkować samochody oraz odebrać identyfikatory upoważniające do udziału w uroczystości, jeśli ktoś tego nie zrobi w dniu 27 września. Akdredytowani dziennikarze zostaną przeprowadzeni do sektora prasowego na Cmentarzu. Wejście akredytowanych dziennikaryz na teren Cmentarza do godz. 13.30. Osoba do kontaktu: Greet Poets Biuro Prasowe Urzędu Miasta w Lommel, e mail: e mail: [email protected]; tel. kom: 0032 486 76 60 48

Informujemy, że realizację telewizyjną z uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Lommel w dniu 29 września br. przeprowadzi TVP S.A. Przekazujemy parametry do pobrania sygnału bezpłatnie bez konieczności umieszczania logo na podstawie dwuletniej licencji bez możliwości udzielania dalszych sublicencji.

Uwaga: licencjobiorcy są zobowiązani do umieszczenia w napisach końcowych transmisji informacji, że Telewizja Polska jest jej producentem. Osoba do kontaktu z TVP: Tomasz Żochowski, e-mail: [email protected] tel. +48 605-605-743

30 września 2019 r. (poniedziałek)



Bruksela

Godz. 12.00 Złożenie przez Prezydenta RP z Małżonką wieńca pod Grobem Nieznanego Żołnierza

Obecny osobisty fotograf i operator kamery Prezydenta RP

Godz. 12.30 Wspólne zdjęcie Pary Prezydenckiej i Ich Królewskich Mości oraz złożenie podpisu przez Prezydenta RP i Małżonkę w księdze gości

Zamek w Laeken

POOL Photo opp. o obecności w POOL dziennikarze zostaną poinformowani

Lunch wydany przez Ich Królewskie Moście Króla i Królową Belgów na cześć Prezydenta RP i Małżonki

Zamek w Laeken

Bez obsługi medialnej



Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP zakończyło proces akredytacyjny.

Uprzejmie prosimy podczas wizyty o dostosowanie stroju do okoliczności.

Szczegółowych informacji dot. wizyty udziela: Anetta Czarnecka,

; tel. +48 22 695 10 12, tel. kom. +48 721 800 765.

