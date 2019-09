Premier: Państwo i społeczeństwo może polegać na Polskiej Policji

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości “Bohater w mundurze” » Na służbie czy po służbie zawsze jesteście gotowi do niesienia pomocy ludziom – podkreślił Mateusz Morawiecki. Wszystkim wyróżnionym zostały przyznane nagrody finansowe z Funduszu Nagród szefa MSWiA. Dziękuję za waszą odwagę, bohaterstwo i za to, że cierpliwie służycie polskiemu społeczeństwu – mówił premier. Jak dodał, dzięki działaniom policji żyjemy w coraz bezpieczniejszym państwie. Zapewnił również, że rząd nadal będzie wspierał Polską Policję m.in. poprzez zapewnienie środków finansowych oraz niezbędnego sprzętu.

