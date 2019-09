Premier: Służba zdrowia jest polską racją stanu

Source: President of Poland in Polish

Nasze działania doprowadzą do tego, że polska medycyna będzie dobrze służyła polskim pacjentom – mówił premier, przedstawiając dotychczasowe działania rządu, m.in.: zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia do 2024 r. do poziomu 6 proc. PKB.

Zaznaczył, że w służbie zdrowia obowiązują 3 horyzonty działania: finansowy czyli wzrost wydatków na służbę zdrowia; wykształcenia – zwiększenie liczby kształconych lekarzy oraz technologiczno-modernizacyjny – unowocześnienie wyposażenia medycznego i wymiana przestarzałej aparatury w szpitalach. Dążymy do tego, aby dostęp do specjalistów był coraz lepszy – zadeklarował premier.

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to nowoczesny, wysokospecjalistyczny ośrodek kliniczno-naukowo-szkoleniowy, realizujący zadania w zakresie nowoczesnej diagnostyki i terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

