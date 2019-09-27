А. Кутепов направил в Министерство экономического развития предложения регионов о развитии малого и среднего бизнеса

Source: Russia – Council of the Federation

Предварительно Комитет СФ по экономической политике провел работу по обобщению информации от субъектов Федерации.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил письмо Министру экономического развития РФ Максиму Орешкину с предложениями регионов о развитии малого и среднего бизнеса.

В документе суммируется информация от регионов о программах развития предпринимательства и легализации самозанятых, а также об итогах таких программ в регионах. Собраны их предложения по совершенствованию законодательства с целью развития малого и среднего предпринимательства.

Обмен информацией о реализованных наработках в регионах мог бы дать толчок развитию предпринимательства в целом

Андрей Кутепов подчеркнул, что на сегодняшний день коммуникация между регионами налажена недостаточно. Во всех субъектах Федерации предпринимательское сообщество обозначает проблему отсутствия информации о региональных программах развития предпринимательства. «Обмен информацией о реализованных наработках в регионах мог бы дать толчок развитию предпринимательства в целом. Первым шагом к этому и будет направление Министру информации, имеющейся у нашего Комитета СФ», — сказал сенатор.

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Например, в Вологодской области одним из востребованных направлений Центра поддержки предпринимательства оказалось содействие в проведении сертификации готовой продукции субъектам МСП путем компенсации расходов в сумме до 50 тысяч рублей на одного субъекта, сообщил парламентарий.

В Ивановской области разработана новая система поддержки бизнеса, предусматривающая реализацию принципа «одного окна» через МФЦ для бизнеса. В Краснодарском крае осуществляется предоставление грантов за счет средств краевого бюджета начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам. В некоторых регионах есть специальные меры поддержки молодежного предпринимательства. В Орловской области функционирует центр кластерного развития.

В письме Министру представлен свод положительных наработок регионов по легализации самозанятости.

Также изложены предложения регионов. Например, Амурская область предлагает в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотреть возможность субсидирования за счет средств федерального бюджета деятельности бизнес-инкубаторов, созданных на базе действующих негосударственных коворкинг-центров. Брянская область предлагает усилить контроль за недобросовестными производителями молочной продукции ветеринарной государственной информационной системой «Меркурий».

Андрей Кутепов просит Министерство экономического развития выразить позицию относительно предложений субъектов по совершенствованию законодательства.

Аналогичное письмо направлено Заместителю Председателя Правительства — Министру финансов Антону Силуанову.

Сводные данные из регионов с предложениями и проблематикой направлены также руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.

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