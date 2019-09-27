Выступление Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в общей дискуссии на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (26 сентября 2019 г., г.Нью-Йорк)

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

27-09-2019

Господин Председатель,

Дамы и господа,

«Никогда не забыть» – этот призыв был и остается одним из важнейших лейтмотивов жизни мирового сообщества после 1945 года.

Действительно, память о десятках миллионов жертв Второй мировой войны, зверствах нацистов и их преступной политике геноцида позволила нам всем договориться о миропорядке, который все еще помогает избежать нового глобального конфликта. Его последствия были бы катастрофическими для всей планеты. И, к сожалению, мы все как никогда близки к этой опасной черте.

В числе наиболее актуальных современных проблем, остро стоящих на повестке дня человечества, сегодня, несомненно, находятся вопросы, связанные с обеспечением мира и безопасности, устойчивого развития, изменением климата. Именно они сегодня наиболее активно поднимаются на всех международных площадках.

По целому ряду вызовов мировому сообществу – таким как терроризм, транснациональная преступность, наркотрафик, торговля людьми, нелегальная миграция – ведется активный поиск совместных решений. В то же время множественные возникающие новые риски еще ожидают выработки адекватных и, главное, своевременных ответов.

Все более широким становится осознание того, что возможностей любого из государств в отдельности или даже какой-то группы стран уже недостаточно, чтобы решить эти проблемы и уберечь мир от катастрофы – военной, экономической, климатической.

Беларусь принадлежит к числу тех государств, которые считают, что все эти глобальные вызовы требуют эффективных совместных решений такого же глобального масштаба. Ключевыми элементами такого подхода представляются:

участие в реализации согласованных мер всех без исключения стран-членов ООН;

мобилизация всех доступных политических, экономических, интеллектуальных и иных ресурсов;

воплощение в жизнь в полной мере Организацией Объединенных Наций, которая является универсальной и по составу, и по своему мандату, роли лидера в объединении и координации международных усилий.

К сожалению, мы все чаще сталкиваемся с тем, что многосторонние механизмы ООН не работают или пробуксовывают, становясь заложниками предвзятых подходов, взаимных претензий или чрезмерных амбиций.

Множатся случаи применения мер, подрывающих нормы и принципы международного права, включая Устав ООН. Эти действия наносят серьезный ущерб многостороннему подходу.

Мир раздирают десятки локальных конфликтов, и многие из них могут вспыхнуть пожаром новой глобальной войны. Убеждены, что как горячие, так и замороженные конфликты должны разрешаться путем диалога, исключительно на базе основополагающих принципов международного права, в том числе уважения суверенитета и территориальной целостности государств, неприменения силы или угрозы силой.

Как результат, сегодня мы пребываем в ситуации противоречивых и опасных реалий. Совершенно ясно, что от нас требуется найти ответы на общие вызовы до тех пор, пока эти реалии не привели к катастрофическим последствиям.

Думаю, многие согласятся с тем, что это не тот багаж, с которым международное сообщество в следующем году хотело бы отметить 75-летний юбилей ООН.

Юбилейный саммит ООН должен дать мощный стимул поиску таких ответов. И, прежде всего, должен способствовать серьезному повышению роли ООН в укреплении мира и безопасности, восстановлении диалога и доверия, и, самое главное, предотвращении угрозы конфликта глобального масштаба.

Беларусь предлагает мировым лидерам, которые соберутся в этом зале через год, посвятить свою встречу именно этим вопросам. Если же юбилейный саммит ООН станет очередным протокольным мероприятием, проиграют все: и Организация, и все ее члены. Зловещий призрак третьей мировой войны может стать реальностью.

В качестве конкретной меры Беларусь на протяжении последних нескольких лет активно отстаивает необходимость ухода от конфронтации и возобновления широкого диалога по ключевым вопросам международной безопасности.

Такой диалог позволит всем нам и, прежде всего, великим державам найти путь к согласию в отношении того, как нам сохранить мир и совместно отвечать на глобальные вызовы, которые непрерывно нарастают.

События последних месяцев подтверждают правоту тех, кто, как и Беларусь, последовательно выступает за новый переговорный процесс, аналогичный Хельсинкскому процессу середины 70-х годов прошлого века, который бы стабилизировал международные отношения, укрепил международный диалог и повысил предсказуемость.Господин Председатель,

В августе прекратил свое действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Договор, являвшийся одним из важнейших элементов современной разоруженческой архитектуры и символов окончания «Холодной войны».

Возникла реальная угроза появления таких ракет, с подлетным временем в несколько минут, в различных регионах мира, в том числе в Европе. Это неизбежно повлечет за собой дальнейший рост напряженности, новый виток политической и военной конфронтации, повышение риска ядерного апокалипсиса. Именно поэтому мы выступаем за безотлагательные совместные действия по сохранению достижений ДРСМД в нашем общем доме – на европейском континенте.

В ходе международной конференции высокого уровня «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий» 3 сентября с.г. в Минске Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь, являвшаяся полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, не выходила из него, и не намерена производить или размещать эти ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности.

Глава белорусского государства выступил с инициативой о разработке декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Наша страна предлагает безотлагательно начать работу по подготовке проекта декларации. Призываем государства по обе стороны Атлантики, которым небезразлична судьба человечества, поддержать нас в этом начинании. Подходящими площадками для ее разработки могли бы стать ООН и ОБСЕ.

Ключевым элементом этого документа видим ясные и твердые обязательства стран по неразмещению на своей территории ракет средней и меньшей дальности и отказ от их производства.

Мы понимаем, что реализация этой инициативы потребует политической воли и непростого переговорного процесса. Но, как говорили мудрецы, «Дорогу осилит идущий». Ведь когда-то договоры о запрете химического и биологического оружия, о сокращении ядерных арсеналов и обычных вооружений также казались несбыточной мечтой.Дамы и господа!

С каждым годом все больше и больше, включая и с этой трибуны, звучит тема возрастающей роли технологий в современном мире.

С одной стороны, появляются новые технологии, которые открывают беспрецедентные возможности для прогресса во многих областях человеческой жизнедеятельности. С другой стороны, возникает риск того, что технологии и ресурсы будут использованы в преступных целях. Ярким примером этого стали недавние атаки с использованием дронов на объекты инфраструктуры в Саудовской Аравии, что еще больше дестабилизирует обстановку в ближневосточном регионе и, в частности, в Заливе. Беларусь решительно осуждает подобные действия, кем бы они ни совершались.

По этому поводу в свое время очень образно выразился великий Альберт Эйнштейн, который сказал: «Технологический прогресс подобен топору в руках патологического преступника».

По сути, мы находимся на начальном этапе долгосрочного глобального процесса, который уже называют «технологической гонкой вооружений». Опасность в том, что эту «гонку» могут использовать как силы добра, так и силы зла. И наша задача – сделать все для того, чтобы зло не получило ни малейшего шанса на доминирование.

В условиях существующих противоречий между странами, роста конкуренции между ними киберпространство все чаще становится ареной противостояния. Мы постоянно слышим о разрушительных хакерских атаках. Все это говорит о масштабе существующих в этой сфере угроз и одновременно диктует необходимость расширения межгосударственного цифрового сотрудничества, повышения взаимного доверия в информационной сфере.

Выступая на уже упомянутой мной антитеррористической конференции в Минске, Глава белорусского государства предложил сформировать «пояс цифрового добрососедства».

Речь идет о заключении двусторонних и многосторонних соглашений об обеспечении международной информационной безопасности.

Ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, а также невмешательства стран в информационные ресурсы друг друга.

Цифровой суверенитет должен гарантировать способность государства контролировать свое информационное поле, предупреждать и блокировать кибератаки, обеспечивать надежную защиту критической инфраструктуры.

Цифровой нейтралитет предполагает, что страны не будут предпринимать в киберпространстве действия, наносящие ущерб безопасности иных государств.

В конечном итоге, такие соглашения могут заложить основу для выработки международных правил ответственного поведения в виртуальном пространстве.

Запуск путем заключения таких соглашений, как образно выразился Глава белорусского государства, «волны цифровой безопасности», укрепил бы связи между странами, повысил эффективность совместного противодействия террористическим угрозам в киберпространстве.

Беларусь готова к развитию сотрудничества и укреплению связей в сфере международной информационной безопасности со всеми странами мира, и в первую очередь со своими соседями.Господин Председатель,

Не остается в стороне от современных турбулентных процессов и мир глобальной экономики, который все больше лихорадит.

Постоянно увеличиваются объемы мировой торговли и финансовых потоков. Укрепляется экономическое взаимодействие на региональном уровне. Растет благосостояние во многих местах планеты. Реализуются важные региональные интеграционные инициативы.

В то же время и в этой области есть много проблем.

Политические разногласия между странами находят отражение в протекционизме в торговле и в санкциях. Продолжаются спекуляции на финансовых рынках. Для ряда заинтересованных стран создаются искусственные барьеры для вступления во Всемирную торговую организацию. Ведущие мировые экономики развертывают полномасштабные торговые войны, которые только уводят от решения проблем и добавляют рисков приближения к настоящей войне.

Язык односторонних принудительных мер, которому нет места в ООН, продолжает оставаться реальностью в отношении ряда стран, в том числе в отношении свободолюбивой Кубы.

Все это ведет к еще одной болезненной проблеме – неравномерному характеру экономической глобализации. По многим оценкам, она не стала той «волной, которая поднимает все лодки вместе». Как следствие, богатые еще более обогащаются, бедные – беднеют.

Не используется потенциал сотрудничества между региональными экономическими блоками.

Последний тезис заслуживает особого внимания.

Некоторые аналитики прогнозируют, что будущий глобальный порядок будет выглядеть как мир, построенный вокруг регионов, а не вокруг великих держав. Действительно, как показывает жизнь, там, где успешно развивается региональная интеграция, там уменьшается пространство для политической фрагментации.

Мы глубоко убеждены в том, что региональные процессы должны эффективно взаимодействовать друг с другом. Беларусь активно участвует в различных интеграционных региональных процессах.

Более того, на протяжении ряда лет мы последовательно выступаем за обеспечение партнерства и совместимости интеграционных объединений.

В 2020 году Беларусь в качестве председателя Евразийского экономического союза планирует провести в Минске первый форум по Целям устойчивого развития совместно с Евразийской экономической комиссией.Это поможет странам – нашим партнерам по евразийской интеграции не только “сверить часы” и обменяться опытом в вопросах достижения целей устойчивого развития, но и позволит региону Евразийского экономического союза говорить единым, своим собственным голосом, в глобальных дебатах об осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития, поднимая общие проблемы и в то же время выгодно подчеркивая разнообразие наших государств.

В принципиальном плане Беларусь исходит из того, что региональные экономические организации должны самым действенным образом вовлекаться в усилия по осуществлению ЦУР, способствовать согласованности экономической политики государств-участников интеграционных объединений в интересах устойчивого развития. Это и позволит добиться мультипликационного эффекта для национальных экономик несущего каркаса всей системы региональной и глобальной устойчивости.

Движение в этом направлении, также как и предлагаемый Беларусью всеобъемлющий диалог по безопасности, могут стать важным вкладом в преодоление состояния геополитической неопределенности.Господин Председатель,

Хотел бы остановится на еще одной важной теме. Мы видим, как на фоне постоянно увеличивающегося населения планеты и, как следствие, роста эксплуатации ограниченных ресурсов Земли обостряется проблема изменения климата.

Наверное, мы очень близки к точке невозврата, если не будут предприняты самые решительные действия. Пока же усилия международного сообщества по сокращению выбросов явно отстают от динамики разрушительных процессов климатических изменений.

Климатический саммит, который прошел в штаб-квартире ООН в эти дни, дает надежду на консолидацию усилий мирового сообщества и реализацию значимых инициатив по снижению выбросов.

Беларусь как ответственный участник коллективных усилий по борьбе с изменением климата намерена взять на себя безусловное обязательство к 2030 году сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 35% по сравнению с 1990 годом исключительно за счет собственных ресурсов.

Мощный импульс переходу к низкоуглеродной экономике придал был запуск мотивационного механизма, предусматривающего передачу развивающимся странам передовых знаний и технологий, а также климатические инвестиции.Господин Председатель,

Сегодня мир и ООН, накануне ее юбилея, стоят перед очередным важным рубежом. Мы успешно перейдем этот символический рубеж, если сумеем найти правильные ответы на имеющиеся и возникающие вызовы в сферах политики, экономики, технологий.

Для этого нам, как никогда, необходимо восстановить доверие на глобальном и региональном уровнях, в отношениях между государствами.

Нам предстоит снова учиться тому, чтобы быть добрыми соседями и сообща решать проблемы в нашем доме, на нашей планете.

Беларусь готова и далее вносить в это свой посильный вклад, в любых форматах и на разных площадках, в том числе и в Минске.

Главное – сделать наш мир спокойнее, справедливее, чище, дать нашим народам надежду на мир и процветание.

Спасибо за внимание.

MIL OSI