В. Матвиенко стала соавтором законопроекта об улучшении условий содержания в местах заключения беременных и женщин с детьми

Source: Russia – Council of the Federation

Предлагается установить отдельную норму санитарной площади в камере на ребенка, находящегося вместе с матерью, а также устанавливается, что беременные и женщины с детьми должны содержаться отдельно.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга вошла в число авторов проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

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Документ, касающийся улучшения условий содержания находящихся под стражей женщин, имеющих при себе ребенка, и беременных женщин, был внесен в Государственную Думу 26 июля 2019 г. и находится на стадии предварительного рассмотрения.

Среди авторов законопроекта – также заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области и член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко. КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области

Принятие законопроекта будет способствовать улучшению условий содержания женщин с детьми и беременных женщин в местах содержания под стражей

Согласно документу, предлагается установить отдельную норму санитарной площади в камере на ребенка, находящегося вместе с матерью, которая задержана по подозрению в совершении преступления либо в отношении которой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, законопроектом устанавливается, что беременные женщины и женщины, имеющие при себе малолетних детей, должны содержаться отдельно от остальных женщин.

Принятие законопроекта будет способствовать улучшению условий содержания женщин с детьми и беременных женщин в местах содержания под стражей.

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