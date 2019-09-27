В Самарской области благодаря прокуратуре погашена задолженность по заработной плате перед работниками транспортного муниципального предприятия на сумму свыше 1,4 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Советского района г. Самары Самарской области провела проверку соблюдения прав работников муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» на своевременное получение заработной платы.

Установлено, что 116 работникам предприятия с июля 2019 года не выплачивается заработная плата. Общая сумма задолженности превысила 1,4 млн. рублей.

В целях восстановления трудовых прав работников прокуратурой района приняты меры прокурорского реагирования, директору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства, в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении, в суд направлены судебные приказы о взыскании заработной платы.

После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников организации восстановлены, задолженность по заработной плате полностью погашена.

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