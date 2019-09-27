В Ставропольском крае после принятых мер реагирования работникам предприятия выплачена задолженность по заработной плате на сумму более 2,5 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ставропольского края в ходе проверки, проведенной в Селекционно – генетическом центре «Северо-Кавказская зональная опытная станция по птицеводству», выявлены нарушения законодательства об оплате труда.

Установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 119 работниками с июля по август 2019 года в размере более 2,5 млн. рублей.

С целью восстановления нарушенных прав граждан на оплату труда Георгиевской межрайонной прокуратурой директору предприятия внесено представление.

Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено производство об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

По результатам принятых прокуратурой мер реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

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