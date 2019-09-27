В ходе работы в Челябинской области О. Цепкин провел прием граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил социально значимые вопросы.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области в рамках работы в регионе провел прием граждан.

На мероприятии обсуждались социально значимые вопросы. Особое внимание было уделено проблемам трудоустройства.

В федеральном бюджете запланированы средства на переобучение людей предпенсионного возраста

«В федеральном бюджете запланированы средства на переобучение людей предпенсионного возраста. Мероприятия осуществляются в рамках национального проекта «Демография»», — сказал Олег Цепкин.

По словам представителей Центра занятости населения, популярностью пользуются профессии, связанные с удаленной работой, работой на компьютере и оказанием услуг.

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