Дмитрий Рогозин посетил космодром Восточный

Source: Russia Federal Space

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил с рабочим визитом космодром Восточный и город Циолковский.

Дмитрий Рогозин ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома — стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара». Он осмотрел объекты строительства, провел рабочее совещание со строительными организациями и поставил задачу строителям обеспечить опережение графика строительства.

Также гендиректор Роскосмоса в сопровождении директора филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Восточный» Романа Бобкова и главы города Циолковский Сергея Левицкого осмотрел строящиеся объекты жилищной инфраструктуры и вахтовые городки на предмет возможности использования их для размещения строителей.

В ходе визита в город Циолковский Дмитрий Рогозин посетил детский сад и школу, где пообщался с детьми и воспитателями, поздравил их с днем работника дошкольного образования и ответил на интересующие вопросы учащихся и учителей. Также глава Роскосмоса встретился с жителями города и обсудил вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и др.

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