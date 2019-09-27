И. Каграманян: Акция «Онкопатруль» призвана повысить информированность граждан об онкологических заболеваниях

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в акции, прошедшей в рамках второго Международного форума онкологии и радиологии.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в открытии второго Международного форума онкологии и радиологии, а также в акции «Онкопатруль», которая состоялась в рамках форума.

Сенатор отметил, что мероприятие имеет важное значение как для профессионального врачебного сообщества, так и для пациентов. Это уникальная площадка, на которой встречаются специалисты главных онкологических центров страны. Форум дает возможность обменяться новыми технологиями и передовыми знаниями.

«Самое важное — кадры. Будут подготовлены новые кадры онкологов, преодолен дефицит кадров-онкологов в субъектах Российской Федерации. Будут созданы центры амбулаторно-онкологической помощи не только при областных онкологических диспансерах, но и в муниципальных центрах, то есть максимально приближенно к населению», — сказал Игорь Каграманян.

Будут подготовлены новые кадры онкологов, преодолен дефицит кадров-онкологов в субъектах Российской Федерации

По словам сенатора, одна из ключевых задач — наполнение всей онкологической службы страны новыми современными технологиями, разработками отечественной медицинской онкологической науки. На эту цель государство выделяет значительные средства.

Парламентарий, являющийся соинициатором Всероссийского проекта «Окопатруль», подчеркнул, что акция призвана повысить информированность граждан о современных возможностях раннего выявления и эффективном лечении онкологических заболеваний, определить риски и ранние признаки развития болезни.

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Андрей Каприн отметил, что на междисциплинарный форум приезжают не только отечественные коллеги, но и зарубежные. «Все мы понимаем, что онкология — наука, требующая объединения в борьбе против рака».

Игорь Каграманян принял участие в открытии второго Международного форума онкологии и радиологии

В рамках форума подведены итоги «Онкопатруля», который ранее прошел в Московской области. По итогам акции в регионе в 2017 г. выявлено более 27 тыс. новых случаев рака. По выявляемости у мужчин лидирует рак предстательной железы, у женщин – рак молочной железы.

Как отметили специалисты, большая ответственность за свое здоровье лежит на самих гражданах, которым важно своевременно проходить медобследования.

В мероприятии также приняли участие министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова, главный онколог департамента здравоохранения Воронежской области Иван Мошуров, президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова и др.

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