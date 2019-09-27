Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ДЗЗ27.09.2019 15:52

Круглогодичные курсы по основам работы с ДЗЗ

Госкорпорация «Роскосмос» с октября 2019 года на базе АО «ИПК Машприбор» начинает проведение круглогодичных курсов по дополнительной подготовке специалистов федеральных и региональных органов исполнительной власти, других организаций и предприятий по программе повышения квалификации «Основы работы с российскими данными дистанционного зондирования Земли из космоса».

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации — удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Обучение первой группы — специалистов ФГБУ «Рослесинфорг», — пройдет с 14 по 19 октября 2019 г.

Заявки на обучение можно направлять по адресу: 141077, г. Королев, Московская область, Октябрьский бульвар, д. 12 или на e-mail: plan@ipk-mashpribor.ru.

Контактные лица в АО «ИПК Машприбор»:

Данилова Ольга Юрьевна, тел. 8-495-511-98-06, 8-910-410-31-83;

Дегтярь Александр Владимирович, тел. 8-499-972-43-69 доб. 03-89-02.

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