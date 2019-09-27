Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Николай Винниченко провел межведомственное совещание по вопросам состояния законности и прокурорского надзора при осуществлении оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел на транспорте и таможенными органами.

В работе совещания приняли участие заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Михаил Ваничкин, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Олег Губайдулин, а также ответственные должностные лица МВД России, таможни и транспортных прокуратур.

Открывая мероприятие, Николай Винниченко отметил, что работа транспортной полиции по выявлению и пресечению преступлений в отдельных отраслях экономики требует активизации.

В этой связи особое внимание прокурорами уделяется обсечению законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и координации борьбы с преступностью. Прежде всего, это противодействие контрабанде леса, биоресурсов, наркотиков и оружия. В ходе совещания должностным лицам правоохранительных органов также указано на необходимость повышения эффективности работы по выявлению фактов хищений бюджетных средств в рамках реализации национальных проектов и государственных программ развития транспортной инфраструктуры.

По итогам совещания выработан комплекс мер, направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства и противодействие преступности на транспорте и в таможенной сфере, определены ответственные исполнители.

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