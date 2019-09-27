Мобилизация финансирования Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

Source: IMF – News in Russian

Дэвид Липтон, исполняющий обязанности директора-распорядителя МВФОрганизация Объединенных Наций, Нью-Йорк

26 сентября 2019 г.

Добрый день. Я хотел бы поблагодарить Председателя Генеральной Ассамблеи ООН Мухаммада-Банде за приглашение выступить на этом важном мероприятии.

Начну с простого факта: Цели в области устойчивого развития (ЦУР) были разработаны для того, чтобы все люди имели справедливые возможности для процветания, независимо от того, кто они и откуда они родом.

Выполнить это обещание — отнюдь не простая задача. Она требует решения некоторых из самых серьезных проблем нашего времени, включая проблемы изменения климата, представляющего угрозу самому существованию.

1. Безотлагательные меры по борьбе с изменением климата

По мере того, как последствия изменения климата проявляются все более ощутимо, они становятся важной темой разговора — за кухонным столом, между поколениями и на мировом уровне.

Изменение климата является критически важным вопросом для макроэкономического развития, требующим международного сотрудничества, — в котором МВФ принимает активное участие посредством своих рекомендаций по экономической политике и исследований.

Наша первостепенная задача — поддерживать страны в их усилиях по резкому сокращению использования ископаемых видов топлива, с тем чтобы мы могли ограничить глобальное потепление относительно температур доиндустриальной эпохи уровнем, который считается безопасным (2°C или меньше). Существующие обязательства в рамках Парижского соглашения по снижению потепления значительно отстают от этой цели.

Это — сигнал «свистать всех наверх», требующий принятия мер, включая более продуманное регулирование, наращивание инвестиций в «зеленую» энергетику и пересмотр налогово-бюджетной политики.

Главная проблема сводится к тому, что углерод слишком дешев.

При средней мировой цене СО2два доллара за тонну домашним хозяйствам и компаниям нужны дополнительные стимулы для экономии энергии и перехода на более чистые виды топлива. Чтобы ограничить глобальное потепление безопасным уровнем, плата за выбросы углерода должна быть значительно более высокой — до 75 долларов за тонну.

Отметим, что существуют различные стратегии, которые могут помочь миру прийти к правильному уровню цен. Но есть ли одна простая стратегия, имеющая наибольшие шансы на успех?

Новое исследование МВФ в нашем готовящемся к выпуску «Бюджетном вестнике» показывает, что налоги на выбросы углерода являются наиболее мощными и эффективными инструментами — но только если они реализуются справедливо и с учетом потребностей экономического роста. Смысл в том, чтобы преобразовать налоговую систему, а не просто добавить новый налог.

Вот хороший пример: когда в 1991 году Швеция ввела налог на выбросы углерода, для населения с низкими и средними доходами были повышены трансферты и снижены налоги в целях компенсации более высоких затрат на энергоносители. Это изменение политики сыграло важную роль в сокращении выбросов углерода в Швеции с 1995 года на 25 процентов, в то время как ее экономика выросла более чем на 75 процентов.

Сегодня многим странам следует пойти еще дальше.

Подумайте о значительных потенциальных доходах от налогов на выбросы углерода, которые оцениваются примерно в 1 –3 процента ВВП. За счет этих доходов можно финансировать адресную и заблаговременную помощь населению, которое эти изменения затрагивают непропорционально сильно, поддерживать компании и инвестиции в сфере инфраструктуры чистой энергетики и, в конечном счете, обеспечить финансирование для достижения ЦУР.

2. Стимулирование экономического и социального развития

Это подводит меня к экономическим и социальным аспектам ЦУР. Эта часть Повестки дня на период до 2030 года призвана содействовать созданию мира, свободного от бедности и лишений, более справедливого мира — причем для всех, а не только для развивающихся стран.

Хорошая новость заключается в том, что мы можем опираться на уже достигнутые успехи: за последние три десятилетия детская смертность снизилась наполовину, и более миллиарда человек смогли вырваться из нищеты.

Эти достижения показывают, насколько действенными могут быть усилия в области развития, особенно в контексте глобальной интеграции. Но предстоит сделать намного больше. Для многих стран это означает необходимость значительно увеличить расходы для достижения ЦУР.

В таких ключевых областях, как здравоохранение, образование и приоритетная инфраструктура, по нашим оценкам, развивающимся странам с низкими доходами потребуются ежегодные дополнительные расходы, достигающиеполовины триллиона долларов США в 2030 году, или примерно 15 процентов их совокупного ВВП (в 2030 году).

Как же нам мобилизовать финансирование для ЦУР?

Ответственность начинается «у себя дома»: с совершенствования макроэкономического управления, повышения государственных доходов и реализации более эффективных планов расходов.

Во многих странах имеется также потенциал для активизации борьбы с коррупцией и создания более благоприятной деловой среды для участия частного сектора в развитии. Это включает принятие благоприятствующих инвестициям нормативных и правовых основ.

Возьмем пример Вьетнама: мобилизация доходов и инклюзивные реформы помогли превратить Вьетнам из одной из беднейших стран мира в страну со средними доходами. И теперь ожидается, что Вьетнам добьется существенного прогресса на пути к достижению ЦУР.

Соглашение с Африкой, принятое по инициативе группы 20-ти, оказывает поддержку странам, стремящимся достичь аналогичных преобразований, и мы надеемся, что инвесторы воспользуются этими возможностями.

Со своей стороны, МВФ работает совместно с другими международными организациями над удовлетворением растущих потребностей в развитии потенциала для содействия достижению ЦУР. Например, в области мобилизации доходов за последние три года мы увеличили нашу поддержку почти на 50 процентов.

Тем не менее, недостаточно лишь наращивать внутренние ресурсы. Даже активные усилия в этой области, скорее всего, обеспечат лишь четверть расчетных потребностей ЦУР. Чтобы страны смогли достичь поставленных целей, решающее значение имеет финансовая поддержка со стороны международных финансовых организаций и официальных доноров. Это может сыграть огромную роль, особенно в странах с высоким уровнем задолженности: по нашей оценке, 43 процента развивающихся стран с низкими доходами переживают долговой кризис или рискуют столкнуться с таким кризисом.

Новые подходы, такие как «смешанное финансирование», объединяющее гранты, льготное и коммерческое финансирование, также могут помочь восполнить значительные пробелы в инвестициях.

Подумайте также о секторе экологически устойчивых инвестиций. Компании уже предлагают различные формы инвестиций, ориентированных на социальные результаты, «зеленые облигации» и фонды с финансовыми продуктами на принципах «ЭСГ». Они могут пойти еще дальше, создавая более широкий набор инвестиционных продуктов, побуждающих корпорации приводить свои бизнес-модели в соответствие с ЦУР.

Заключение

Суть сводится к тому, что мобилизация финансирования для ЦУР и мер по борьбе с изменением климата требует творческого подхода, упорства и беспрецедентного уровня сотрудничества в странах и на международном уровне.

Я очень рад, что вопросы климата займут видное место на наших Ежегодных совещаниях в следующем месяце, в том числе на совещании Коалиции министров финансов по борьбе с изменением климата.

Мы должны нести совместную ответственность за дальнейшее ускорение реализации повестки дня в области развития даже в нынешних условиях более медленного экономического роста и усиливающейся неопределенности в мире.

Именно поэтому МВФ, ООН и другие стороны будут продолжать работать в духе партнерства, вновь подтверждая свою приверженность простой идее: обеспечить каждому справедливую возможность для процветания.

Спасибо.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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