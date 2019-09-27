Прокуратурой Тульской области приняты меры к обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Тульской области проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений.

Надзорными мероприятиями установлено отсутствие дорожных знаков: «Дети», «Пешеходный переход», «Ограничение максимальной скорости», «Искусственная неровность», светофоров, пешеходных ограждений. Выявлены случаи несоответствия требованиям законодательства дорожной разметки, искусственных неровностей и асфальтового покрытия. Установлены факты совмещения искусственной дорожной неровности с пешеходным переходом.

Всего в ходе проверки выявлено более 230 нарушений закона, внесено 42 представления, направлено 12 исковых заявлений.

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования состояние дорожной сети приведено в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения в полной мере в близи образовательных учреждений в Плавском, Суворовском, Чернском, Каменском районе. Администрацией г. Тулы в настоящее время проводится работа по устранению выявленных нарушений вблизи образовательных учреждений города.

Все это свидетельствует о том, что не всеми территориальными отделами государственной инспекции безопасности дорожного движения надлежащим образом исполняются возложенные на них обязанности по контролю за соблюдением законодательства о безопасности дорожного движения и состоянием улично-дорожной сети в районе расположения образовательных учреждений.

Установлено, что УГИБДД УМВД России по Тульской области не принимались достаточные и эффективные меры, направленные на защиту прав детей от возможных угроз на дорогах. Не организовывались контрольные проверки, целевые выезды в территориальные органы ГИБДД в целях изучения оперативно-служебной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения вблизи учреждений образования.

В целях устранения нарушений, а также причин и условий, им способствовавших, прокуратурой области начальнику УГИБДД УМВД России по Тульской области внесено представление.

Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре области.

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