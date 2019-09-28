Именинник на орбите

Source: Russia Federal Space

Сегодня, 28 сентября 2019 года, на борту Международной космической станции отмечает свой День рождения Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ, командир МКС-60/ЭП-19 Алексей Овчинин!

Свой «звёздный путь» Алексей Николаевич начал в школьные годы: с 14 лет занимался в рыбинском аэроклубе, изучал и пилотировал самолёт ЯК-52. После окончания рыбинской средней школы № 2 и музыкальной школы, в 1988 году Алексей Николаевич стал курсантом Барнаульского высшего военного авиационного училища лётчиков.

Через два года перешёл в Ейское высшее военное авиационное училище. В 1992 году будущий космонавт окончил высшее училище, получив квалификацию «лётчик-инженер». До 2003 года Алексей Николаевич служил лётчиком-инструктором в Ейском ВВАУЛ, был командиром авиационного звена в краснодарском Военном авиационном институте.

С сентября 2003 года в течение трёх лет Алексей Овчинин проходил службу в качестве командира авиационного звена 70-го Отдельного испытательного тренировочного авиационного полка особого назначения имени Владимира Серегина в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. За время военной службы налетал на самолётах Як-52 и Л-39 порядка 1300 часов. Имеет квалификацию лётчика-инструктора 2-го класса. Подполковник запаса.

11 октября 2006 года Алексей Овчинин был зачислен в отряд космонавтов для прохождения общекосмической подготовки, после завершения которой в июне 2009 года получил квалификацию «космонавт-испытатель». Затем проходил подготовку в группе специализации и совершенствования по пилотируемым кораблям «Союз» и российскому сегменту Международной космической станции, этап дублирования.

С марта 2015 года проходил подготовку к своему первому космическому полёту в составе основного экипажа МКС-47/48 в качестве командира корабля «Союз ТМА-20М» и бортинженера станции.

Ровно через год, с 19 марта по 7 сентября 2016 года, Алексей Овчинин совершил свой первый полёт в космос в качестве командира корабля «Союз ТМА-20М» и бортинженера МКС-47/48 вместе с Олегом Скрипочкой и Джеффри Уилльямсом.

За время работы экипажа МКС-47/48 было проведено множество экспериментов из разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.); выполнена работа с российскими и иностранными грузовыми кораблями, обслуживание бортовых систем МКС, бортовые фото-, видеосъёмки, а также подготовка своего корабля «Союз ТМА-20М» к возвращению с орбиты. Продолжительность полёта составила 172 суток.

За мужество и героизм, проявленные в ходе космического полёта, Алексею Овчинину было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Во второй космический полёт Алексей Николаевич отправился 11 октября 2018 года вместе с астронавтом Ником Хейгом на ракете-носителе «Союз-ФГ» с космодрома Байконур в качестве командира экипажа корабля «Союз МС-10». Однако экспедиция на МКС не состоялась, так как произошла авария носителя.

После реабилитационного периода Алексей Овчинин и Ник Хейг вновь отправились на Международную космическую станцию, но уже вместе с Кристиной Кук. 14 марта 2019 года экспедиция стартовала с «Гагаринского старта» космодрома Байконур на пилотируемом корабле «Союз МС-12». На следующий день корабль успешно пристыковался к стыковочному узлу малого исследовательского модуля «Рассвет» российского сегмента МКС.

Во втором полёте Алексей Овчинин совершил свой первый выход в открытый космос продолжительностью 6 часов 1 минуту — 29-30 мая 2019 года вместе с Олегом Кононенко. 23 июня 2019 года принял командование 60-й длительной экспедицией на МКС.

За время своей второй космической командировки Алексей Николаевич выполнил порядка пятидесяти экспериментов по российской научной программе, в том числе работал с антропоморфным роботом Skybot F-850. А два дня назад с экипажем МКС-60 встречал участников длительной экспедиции МКС-61/62 космонавта Олега Скрипочку, астронавта Джессику Меир и участника 19-й экспедиции посещения МКС из ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.

3 октября 2019 года планируется возвращение на Землю Алексея Овчинина, Ника Хейга и Хаззаа Аль Мансури, поэтому сейчас на станции идёт интенсивная работа, как по ЭП-19, так и по подготовке корабля «Союз МС-12» к спуску на Землю. Тем не менее, надеемся, что в череде загруженных космических будней у Алексея Николаевича найдётся время для небольшого праздника и прочтения поздравлений с Земли, где его ждут жена Светлана с детьми, родные, друзья, коллеги и земляки!

Госкорпорация «Роскосмос» сердечно поздравляет Алексея Овчинина с Днём рождения и желает ему мягкой штатной посадки, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и новых успехов в космической карьере!

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