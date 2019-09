Premier Mateusz Morawiecki: Chcemy promować solidarność międzypokoleniową

Source: President of Poland in Polish

Premier przypomniał o działaniach rządu skierowanych do seniorów m.in. wdrożeniu programu Leki 75+, Emerytura+, Senior+ czy stworzeniu stref aktywności dla seniorów. Podkreślił również, że pieniądze na programy są w budżecie państwa m.in. dzięki skutecznej walce z mafiami VAT-owskimi.

Szef rządu zaakcentował, jak ważna dla Polaków jest duma z Polski, dbałość o jej dobre imię na całym świecie oraz prawdę historyczną. Dodał, że „dzisiaj lepsza Polska to również Polska, która chce zapewnić lepsze warunki do życia wszystkim seniorom”.

Podczas spotkania „Aktywny senior+” minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że z myślą o seniorach powstał program Leki 75+. Jak zaznaczył, „wydaliśmy już 155 mln opakowań leków”.

W spotkaniu z seniorami wzięli także udział m.in. Podsekretarz stanu w ministerstwie rodziny pracy i polityki społecznej Krzysztof Kuberski, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Starosta Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski. Podczas spotkania uczestnicy seniorzy na specjalnie przygotowanych stanowiskach mieli okazję zasięgnąć porad m.in. policji, Inspekcji Handlowej, zbadać poziom cukru we krwi czy ciśnienie. Gospodynie z regionu przygotowały różne specjały kulinarne.

MIL OSI