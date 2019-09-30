ОГП заключает договор с выдвинутыми кандидатами

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

29 сентября прошел XIX внеочередной съезд Объединенной гражданской партии, на котором прошло утверждение Послания ОГП на предстоящую избирательную кампанию и выдвижение кандидатов от партии.

Кроме того, съездом было принято решение, что выдвижение от ОГП получит только тот кандидат, который подпишет договор, регламентирующий его взаимоотношения с партией. Почему это было сделано?

Дело в том, что сейчас решается вопрос, сохраняется ли какая-то перспектива свободных и честных выборов в Беларуси, или этот вопрос уходит из повестки дня избирателей и международного сообщества.

В отличие от других оппозиционных структур, ОГП имеет опыт работы с назначенным депутатом. Прошло 3 года, и самое время подвести итоги, что такое мандат назначенного депутата. Какие плюсы и минусы, какие последствия.

ОГП видит, что назначение режимом уязвимых оппозиционных кандидатов депутатами – это вызов, на который сегодня надо искать ответы. Одним из таких ответов и стало предложение заключать договор с каждым кандидатом в депутаты. Это цивилизованные правовые отношения, это фиксация обязательств сторон. Такая практика применяется в других странах, например, в Швеции. Это дает возможность уже буквально в первые месяцы определиться с эффективностью или неэффективностью мандата.

Три года назад, не имея такого опыта, ОГП начинала с чистого листа. «Сегодня мы понимаем, что если не фиксировать обязательства, не вырабатывать критерии оценки эффективности мандата, то мы полностью отдаем инициативу действующей власти и закрепляем за Лукашенко право назначать оппозиционных депутатов, – сказал лидер ОГП Николай Козлов. Это значит, что вопрос честных выборов в Беларуси уходит из повестки дня, как наших избирателей, так и международного сообщества».

Всего на съезде ОГП был выдвинут 61 человек. Среди них много известных имен и заслуженных людей: это и хирург с 30-летним стажем из Миор Геннадий Трубач, и человек-майка из Гомеля Владимир Непомнящих, и “Народный репортер”, блогер, один из лидеров протестов против аккумуляторного завода в Бресте Александр Кабанов. Вступили в партию и выдвигаются так же руководитель проекта «Народный учебник» Сергей Ольшевский, еще один лидер протестов в Бресте Владимир Мороз и блогер Николай Масловский, на пикет которого в Минске недавно собрались блогеры со всей страны.

Анна Канопацкая не получила поддержку съезда на повторное выдвижение, что не мешает ей, собрав 1000 подписей, идти как независимый кандидат.

————————ПОСЛАНИЕ ОГП (краткий вариант)

Лукашенко должен уйти. Вступайте в команду перемен!

Беларуси нужны перемены. Экономика не развивается. Все больше людей получают низкие зарплаты и нищенские пенсии. Молодежь уезжает из страны. Руководство страны не слышит людей, не видит их нужды и не хочет проводить реформы из страха потерять власть.

Кандидаты от ОГП и Правоцентристской коалиции предлагают Вам и стране программу системных реформ «Миллион новых рабочих мест», чтобы беларусы могли работать и зарабатывать у себя дома в своей стране. Воплотить ее в жизнь сможет Команда перемен. Команда перемен — это воля народа, это сила граждан.

Вместе мы выберем Единого кандидата в президенты путем народного голосования. Это будет ваш кандидат! Он будет слышать Ваш голос и отстаивать Ваши интересы и интересы Беларуси. Сила граждан способна победить!

Команда перемен – честные выборы – системные реформы.Вступайте в команду перемен!————————————————————–

ПОСЛАНИЕ ОГП (развернутый вариант)

Мы, кандидаты от Объединенной Гражданской Партии, заявляем:

Лукашенко должен уйти. Вместе с ним должна уйти и вся нынешняя система, которая завела страну в тупик.

Мы знаем, что с этой системой можно бороться. Воля народа заставила власть отменить Декрет «о тунеядцах» и остановить аккумуляторный завод в Бресте. Но мы понимаем, что власть в любой момент может вновь перейти в наступление.

Сохранение нынешней системы грозит самому существованию нашей страны. В России уже открыто говорят о поглощении Беларуси.

Чтобы устранить эту угрозу и решить самые острые проблемы, Объединенная Гражданская Партия предлагает программу системных реформ: «Миллион новых рабочих мест». Эта программа позволит создать новую систему, при которой хозяевами в стране станут все граждане, а не чиновники, люди смогут работать и достойно зарабатывать и все будут равны перед законом.

Чтобы провести системные реформы, необходимо обеспечить сменяемость власти, вернуть гражданам право выбирать органы власти на свободных справедливых выборах.

Для достижения этой цели ОГП предлагает стратегию из четырех шагов:

1. Объединение активных граждан вокруг демократических активистов, кандидатов в депутаты парламента. Это и будет Командой перемен.

2. Эта команда будет работать на продвижение единого кандидата в президенты. Единого кандидата в президенты определят праймериз – свободное и справедливое голосование всех граждан, которое организует Правоцентристская коалиция совместно с теми политическими силами, которые к ней присоединятся.

3. ОГП предлагает в качестве единого кандидата Николая Козлова. Это наш ответ на постоянно задаваемый вопрос: «Кто вместо Лукашенко?». Призываем Вас присоединиться к нашей Команде перемен, поддержать Николая Козлова на праймериз и потом в президентскую кампанию.

4. Команда перемен во главе с Единым организует давление на власть – как во время протестов в Бресте и против «тунеядского Декрета» – чтобы добиться свободных и справедливых выборов. Чем более массовым будет это движение, тем больше шансов на победу.

После нашей победы мы проведем системные реформы, необходимые для сохранения и развития независимой Беларуси.

Команда перемен – свободные выборы – системные реформы.Вступайте в команду перемен!Поддержите кандидатов ОГП!————————————-

ДоговорМежду Объединенной гражданской партией и членом партии, выдвигаемым кандидатом в депутаты

Объединенная гражданская партия в лице Исполняющего обязанности Председателя Козлова Николая Георгиевича, действующего на основании Устава, далее – ОГП, и ___________________________________________________________________________, далее – Кандидат, заключили настоящий Договор и взяли на себя нижеследующие обязательства:

1. ОГП:

1.1 выдвигает ________________________ __________________________________кандидатом в депутаты Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь;

1.2 оказывает Кандидату методическую, информационную и организационную поддержку в ведении кампании;

1.3 в случае, если Кандидат станет депутатом, оказывает ему методическую, экспертную, организационную и информационную поддержку в депутатской деятельности.

2. Кандидат:

2.1 ведет свою кампанию, основываясь на ценностях ОГП и Программе ОГП, координирует кампанию с ОГП, другими кандидатами от ОГП и Правоцентристской коалиции;

2.2 в своих выступлениях и агитационных материалах использует фирменный стиль, послание и слоган ОГП;

2.3 предлагает членам и сторонникам партии, проживающим в его округе или регионе, стать членами своей команды;

2.4 устанавливает контакты со сторонниками (телефоны и адреса электронной почты) и передает эти контакты ОГП по ходу кампании или после нее;

2.5 при наличии в его (ее) округе наблюдения за голосованием, оформляет документы обо всех выявленных нарушениях избирательного законодательства, передает эти документы в соответствующие государственные органы, а их копии – в ОГП.3. В случае, если Кандидат станет депутатом, он (она):3.1 немедленно передает в Прокуратуру всю информацию о нарушениях избирательного законодательства в своем округе, а также доступную информацию о нарушениях в других избирательных округах, также передает копии документов в ОГП;

3.2 представляет ОГП в Палате представителей;

3.3 входит в группу (фракцию) ОГП или более широкое депутатское объединение по согласованию с ОГП, если депутатами станут другие члены или сторонники ОГП;

3.4 основывает свою деятельность на ценностях и программных положениях ОГП;

3.5 считает своей первоочередной задачей возвращение людям права выбора путем приведения избирательного законодательства в соответствие с демократическими стандартами, продвигает в Палате представителей соответствующий законопроект, подготовленный экспертами ОГП и других демократических сил;

3.6 продвигает в Палате представителей другие законопроекты, предложенные ОГП;

3.7 выполняет решения руководящих органов ОГП;

3.8 содействует укреплению и развитию ОГП;

3.9 сотрудничает с ОГП и пользуется методической, экспертной, организационной и информационной поддержкой, предоставляемой ОГП.

4. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до проведения следующих парламентских выборов в Республике Беларусь.

5. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон. Если одна из сторон пожелает расторгнуть договор в одностороннем порядке, она уведомляет об этом другую сторону, в этом случае договор считается расторгнутым через месяц после получения уведомления. ———————————–

MIL OSI