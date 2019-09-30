Опубликована Программа обследований Банка России на IV квартал 2019 года и I квартал 2020 года (30.09.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation
Опубликована Программа обследований Банка России на IV квартал 2019 года и I квартал 2020 года
На официальном сайте Банка России в рубрике «Программа обследований Банка России» раздела «Статистика» размещена Программа обследований Банка России на IV квартал 2019 года и I квартал 2020 года.
Программа обследований Банка России формируется и актуализируется ежеквартально и содержит сведения об обследованиях на шесть предстоящих месяцев.
В Программе обследований Банка России на IV квартал 2019 года и I квартал 2020 года запланированы обследования на I квартал 2020 года и актуализированы обследования на IV квартал 2019 года.
Каждое обследование содержит информацию о цели его проведения, порядке представления запрашиваемых данных, участниках обследования и контактных данных в Банке России.
Адресное извещение участников обследования с предоставлением им необходимого инструментария будет осуществляться структурными подразделениями Банка России, ответственными за проведение обследования.
30 сентября 2019 года
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