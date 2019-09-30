Россиянка Мария Ласицкене вновь защитила титул чемпионки мира в прыжках в высоту

Source: Russia Ministry of Sport

30 сентября в Дохе (Катар) на Чемпионате мира по лёгкой атлетике российская спортсменка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом в связи с временным приостановлением членства Всероссийской федерации по лёгкой атлетике в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, выиграла третью в своей спортивной карьере золотую медаль в прыжках в высоту.

Ранее россиянка побеждала на чемпионатах мира 2015 и 2017 годов. Кроме того, она становилась чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении в 2014 и 2018 годах.

В финале мирового турнира в Катаре Мария Ласицкене с первой попытки взяла высоту 2,04 м и сделала попытку преодолеть 2,06 м. Второй стала украинка Ярослава Магучих, которой высота 2,04 м покорилась только с третьей попытки, а от дальнейшей борьбы спортсменка отказалась. «Бронзу» взяла американка Вашти Каннингем с результатом 2,00 м.

«Сегодня Маша Ласицкене вошла в историю, став первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, – сказал главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский. – Это выдающееся достижение, и я очень рад, что оно принадлежит спортсменке из России. Борьба в секторе сегодня была очень захватывающей, и я доволен, что именно Маша на главном старте сезона оказалась первой. Нельзя, конечно, не отметить заслуги её личного тренера Геннадия Гариковича Габриляна, это отличный тандем, который, я уверен, завоюет ещё не одну золотую медаль».

К настоящему времени российские спортсмены завоевали две награды Чемпионата мира по лёгкой атлетике. Ранее чемпионкой мира впервые в своей спортивной карьере стала Анжелика Сидорова в прыжках с шестом.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Марию Ласицкене и тренерский штаб спортсменки во главе с Геннадием Габриляном и желает новых ярких успехов и больших побед!

С использованием материала ТАСС / tass.ru

Фото: EPA – EPE

Пресс-служба Минспорта России

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