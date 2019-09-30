Юрий Росляк назначен финансовым директором

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08.1976 — 03.1977 гг.

конструктор СКВ «Мосгидросталь» Минэнерго СССР

03.1977 — 04.1979 гг.

заместитель командира роты по политчасти кадры Вооруженных Сил СССР

05.1979 — 11.1979 гг.

инженер «Трансгидромеханизация» Минстроя СССР

11.1979 — 02.1983 гг.

начальник техотдела УКЗА Вазузской гидросистемы ГлавУКСА Мосгорисполкома

02.1983 — 06.1986 гг.

начальник техотдела, заместитель начальника, главный инженер ТУКСА № 6

06.1986 — 05.1990 гг.

заместитель, первый заместитель Председателя исполкома Красногвардейского райсовета народных депутатов

05.1990 — 10.1991 гг.

первый заместитель начальника главного управления по строительству на территории г. Москвы

10.1991 — 03.1992 гг.

первый заместитель Председателя комитета по экономике и прогнозированию Правительства г. Москвы

03.1992 — 08.1993 гг.

начальник Управления перспективного развития г.Москвы

08.1993 — 05.1995 гг.

руководитель Департамента перспективного развития г. Москвы

06.1995 — 09.2001 гг.

заместитель Премьера Правительства Москвы-руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы

09.2001 — 12.2003 гг.

заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы-руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы

12.2003 — 10.2010 гг.

первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы-руководитель Комплекса экономической политики и развития города Москвы

10.2010 — 12.2010 гг.

заместитель Мэра Москвы Правительство Москвы

12.2010 — 09.2013 гг.

представитель исполнительного органа государственной власти города Москвы в Совете Федерации — Член Совета Федерации, заместитель Председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, Полномочный представитель Совета Федерации в Правительстве Российской Федерации

09.2013 — 09.2019 гг.

аудитор Счетной палаты Российской Федерации

с 25.09.2019 — наст. время

заместитель генерального директора — главный финансовый директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»

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