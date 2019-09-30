Юрий Росляк назначен финансовым директором

Source: Russia Federal Space
08.1976 — 03.1977 гг.
конструктор СКВ «Мосгидросталь» Минэнерго СССР
03.1977 — 04.1979 гг.
заместитель командира роты по политчасти кадры Вооруженных Сил СССР
05.1979 — 11.1979 гг.
инженер «Трансгидромеханизация» Минстроя СССР
11.1979 — 02.1983 гг.
начальник техотдела УКЗА Вазузской гидросистемы ГлавУКСА Мосгорисполкома
02.1983 — 06.1986 гг.
начальник техотдела, заместитель начальника, главный инженер ТУКСА № 6
06.1986 — 05.1990 гг.
заместитель, первый заместитель Председателя исполкома Красногвардейского райсовета народных депутатов
05.1990 — 10.1991 гг.
первый заместитель начальника главного управления по строительству на территории г. Москвы
10.1991 — 03.1992 гг.
первый заместитель Председателя комитета по экономике и прогнозированию Правительства г. Москвы
03.1992 — 08.1993 гг.
начальник Управления перспективного развития г.Москвы
08.1993 — 05.1995 гг.
руководитель Департамента перспективного развития г. Москвы
06.1995 — 09.2001 гг.
заместитель Премьера Правительства Москвы-руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы
09.2001 — 12.2003 гг.
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы-руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы
12.2003 — 10.2010 гг.
первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы-руководитель Комплекса экономической политики и развития города Москвы
10.2010 — 12.2010 гг.
заместитель Мэра Москвы Правительство Москвы
12.2010 — 09.2013 гг.
представитель исполнительного органа государственной власти города Москвы в Совете Федерации — Член Совета Федерации, заместитель Председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, Полномочный представитель Совета Федерации в Правительстве Российской Федерации
09.2013 — 09.2019 гг.
аудитор Счетной палаты Российской Федерации
с 25.09.2019 — наст. время
заместитель генерального директора — главный финансовый директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»