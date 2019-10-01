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Там останутся защитные ограждения, необходимые и достаточные для обеспечения безопасности всех участников процесса, сообщил сенатор, комментируя отзыв Правительства на проект закона.

Из зала суда будут удалены «аквариумы», «клетки» и иные унижающие достоинство конструкции. Там останутся защитные ограждения, необходимые и достаточные для обеспечения безопасности всех участников процесса, в том числе и самого подсудимого. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края комментируя «Парламентской газете» отзыв Правительства на законопроект, которым ограничивается использование защитных кабин в зале судебного заседания.

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Речь идет о внесенном группой членов Совета Федерации проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 9 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

Сенатор отметил, что Европейский суд по правам человека в своих постановлениях употребляет термин «защитные светопрозрачные ограждения (стеклянные светопрозрачные кабины)». Как отмечает ЕСПЧ, при помещении подсудимых внутрь защитных светопрозрачных ограждений должны быть соблюдены условия для участия этих лиц в процессе, в том числе достаточная площадь светопрозрачного ограждения, наличие вентиляции, мебели и оборудования, позволяющего лицу, помещенному в кабину, надлежащим образом реализовывать свои права, в том числе беспрепятственно конфиденциально общаться с защитником и обращаться к суду и присяжным заседателям.

ЕСПЧ не возражает против использования защитных ограждений в зале суда

«Таким образом, ЕСПЧ не возражает против использования защитных ограждений в зале суда. Главное, чтобы эти ограждения соответствовали определенным требованиям. Предлагаемая Правительством РФ редакция законопроекта полностью учитывает эти требования», — указал он.

«Как представитель органа законодательной власти могу сказать, что федеральное законодательство не содержит требования помещать подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в оградительные конструкции. И опять же, как представители органа законодательной власти мы пытаемся скорректировать устоявшуюся практику доступными для нас механизмами – внесением изменений в законы», — отметил парламентарий.

«При этом в соответствии со статьей 17 УПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Мы не можем установить каких либо жестких критериев помещения лица внутрь защитной конструкции, так как каждый случай индивидуален. Для этого и существует судебное рассмотрение дела», — сказал Андрей Клишас.

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