Андрей Черезов: «Минэнерго России приступило к проработке вопроса об ограничениях несанкционированных полетов беспилотных летательных аппаратов»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 01 октября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов в интервью журналу «Энергетика и промышленность России» рассказал о перспективах цифровизации, нормативных изменениях в электроэнергетике и безопасности в ТЭК.

Андрей Черезов напомнил, что еще в 2018 году был принят важнейший системный документ – Правила технологического функционирования электроэнергетических систем. В развитие указанного документа Минэнерго России утверждены и зарегистрированы в Минюсте 17 приказов, на государственной регистрации в Минюсте России находятся еще 13 приказов.

«Таким образом, у электросетевых компаний будут единые общеобязательные требования, начиная с проектирования объектов и заканчивая их эксплуатацией, что, по нашему мнению, должно привести к надежному функционированию электросетевого комплекса и обеспечению бесперебойного энергоснабжения потребителей. При этом, как будет меняться структура компаний, зависит от менеджмента компании. Главное, чтобы те требования, которые уже разработаны и которые еще предстоит принять, выполнялись. Мы за этим будем тщательно следить», – сказал заместитель Министра.

Андрей Черезов рассказал, что Минэнерго России совместно с МВД России, ФСБ России, Росгвардией и организациями ТЭК осуществляется мониторинг правоприменения в сфере безопасности организаций топливно-энергетического комплекса и вносит изменения в действующую нормативно-правовую базу.

«С учетом активного развития беспилотных авиационных технологий, а также их применения международными террористическими организациями Минэнерго России приступило к проработке вопроса о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих ограничение несанкционированных полетов беспилотных летательных аппаратов, определение порядка их нейтрализации или уничтожения и, кроме того, их использования в интересах обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК», – добавил заместитель Министра.

В завершение интервью Андрей Черезов поделился планами на будущее: в рамках Минэнерго России будет создан ведомственный центр информационной безопасности, который позволит консолидировать усилия по противодействию кибератакам с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам и с корпоративными центрами информационной безопасности.

Полная версия интервью доступна здесь

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