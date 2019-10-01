В. Матвиенко посетила Государственный академический русский драматический театр Республики Узбекистан

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации возглавляет делегацию верхней палаты парламента, находящуюся с официальным визитом в Узбекистане.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в рамках официального визита делегации СФ в Узбекистан посетила Государственный академический русский драматический театр Республики.

Главу СФ сопровождала Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева.

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Приветствуя собравшихся, Валентина Матвиенко поздравила творческий коллектив и зрителей с юбилейным 85-м сезоном, который начинается в обновленном здании театра.

«Этот театр действительно с большой историей, прославленный», — отметила глава СФ. Она подчеркнула, что необходимо сказать слова благодарности в адрес всех, кто стоял у истоков его создания.

Валентина Матвиенко обратила внимание, что все годы в театре работала плеяда талантливых актеров и режиссеров. Здесь с успехом шли пьесы русских, узбекских авторов, классиков мировой драматургии. «И сегодня театр тоже в хорошей форме».

По словам главы СФ, несмотря на бурное развитие цифровизации многих сфер жизни, театр выполняет важную воспитательную, нравственную миссию. Он формирует культуру, мировоззрение, отвечает на вечные вопросы.

Валентина Матвиенко отметила, что коллектив театра способствует сохранению русского языка, традиций и дружбы между народами двух стран, вносит вклад в развитие национального искусства Узбекистана, а также в общую сокровищницу русского и мирового театра.

Валентина Матвиенко в Государственном академическом русском драматическом театре Узбекистана

«Пусть ваше высокое искусство и дальше укрепляет нашу дружбу, сотрудничество и взаимное уважение!», — подчеркнула Председатель СФ.

Хочу поблагодарить руководство Узбекистана за бережное отношение к русскому языку

Она особо отметила, что Президент Республики Узбекистан уделяет большое внимание развитию образования и культуры. «Хочу поблагодарить руководство Узбекистана за бережное отношение к русскому языку, который преподается во многих школах страны. Это язык межнационального общения».

В заключение выступления Валентина Матвиенко пожелала мира и добра и благополучия всем жителям Узбекистана.

Со своей стороны Танзила Нарбаева поздравила театральный коллектив с юбилеем, пожелав ему новых творческих начинаний и успехов. «Сегодня театр известен не только в Узбекистане, но на территории от Прибалтики до Камчатки. Он объездил с гастролями все страны СНГ».

Танзила Нарбаева подчеркнула, что в Узбекистане уделяется большое внимание развитию искусства, в том числе театрального, делается многое для укрепления материально-технической базы, поддержки артистов.

В мероприятии также приняли участие сенаторы, входящие в состав делегации Совета Федерации в Узбекистане, Министр культуры Республики Узбекистан Бахтиёр Сайфуллаев, директор Государственного академического русского драматического театра Узбекистана Олег Васильев.

В ходе мероприятия члены делегации посмотрели спектакль по пьесе А.Н. Островского «Банкрот».

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