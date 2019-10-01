В. Новожилов: Женщины принимают активное участие в реализации национальных проектов и федеральных программ

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Сенатор выступил на мероприятии, посвященном пятилетию женской палаты депутатов Архангельской области.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области принял участие в торжественном мероприятии, посвященном пятилетию женской палаты депутатов Архангельской области.

«На заседаниях палаты всегда рассматриваются актуальные проблемы, связанные с обеспечением активного участия женщин во всех сферах государственной и общественной жизни. Вы информируете, как осуществлять проектную деятельность, инвестировать, участвовать в реализации национальных проектов и федеральных программ таких, как «Комплексное развитие сельских территорий» или Десятилетие детства», — сказал сенатор.

Сегодня женщины играют важную роль во всех областях — политике, экономике, науке, культуре и образовании

Парламентарий подчеркнул, что сегодня женщины играют важную роль во всех областях — политике, экономике, науке, культуре и образовании. «Повышение их профессиональной и социальной активности, более полное раскрытие творческого и интеллектуального потенциала — в числе условий устойчивого развития государства и общества».

Законодатель вручил Благодарность Председателя Совета Федерации главе администрации муниципального образования «Благовещенское» Вельского района Нине Мартюшовой.

Виктор Новожилов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном пятилетию женской палаты депутатов Архангельской области

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Елена Вторыгина, председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, министр труда, занятости и социального развития области Елена Молчанова, глава Вельского района Дмитрий Дорофеев.

Виктор Новожилов посетил амбулаторию посёлка Лесобаза — структурное подразделение Вельской центральной районной больницы

В рамках рабочей поездки в регион Виктор Новожилов посетил амбулаторию посёлка Лесобаза — структурное подразделение Вельской центральной районной больницы. Обсуждался ход реализации национального проекта «Здравоохранение», вопросы развития и совершенствования работы первичного медицинского звена, строительства в населённом пункте нового здания амбулатории.

Во встрече участвовали глава муниципального образования «Вельское» Дмитрий Ежов, председатель Совета депутатов МО «Вельское» Владимир Горбунов и главный врач Вельской центральной районной больницы Дмитрий Басавин.

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