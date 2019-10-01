В Ростове-на-Дону проведён семинар по предотвращению допинга в спорте

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 1 октября в Ростове-на-Дону (Ростовская область) состоялся семинар для специалистов ответственных за организацию работы по предотвращению допинга в спорте, тренеров, медицинского персонала и руководителей региональных спортивных федераций. Мероприятие, организованное Министерством спорта Российской Федерации и Российским антидопинговым агентством «РУСАДА» при поддержке Правительства Ростовской области, посетили более 170 человек.

Участникам семинара рассказали о мерах по борьбе с допингом в спорте, которые необходимо предпринимать в регионах для обеспечения эффективной системной работы, а также о ключевых аспектах антидопинговой деятельности.

Минспорт России и РУСАДА уделяют большое внимание проведению образовательных мероприятий в субъектах Российской Федерации. В частности, были разработаны и направлены в соответствующие органы исполнительной власти рекомендации по организации в регионах антидопинговой деятельности; проводятся лекции, семинары и викторины, направленные на предотвращение нарушений антидопинговых правил и формирование нулевой толерантности к допингу; на постоянной основе ведётся мониторинг организации данной работы.

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 396-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» региональные органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта определили должностных лиц, ответственных за организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с Минспортом России, РУСАДА и Федеральным медико-биологическим агентством.

Пресс-служба Минспорта России

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