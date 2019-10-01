В. Рязанский: Для успешного развития санаторно-курортного отдыха и социального туризма важно участие муниципалитетов

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации прошло совместное заседание рабочих групп по социальному и спортивному туризму.

В Комитете Совета Федерации по социальной политике прошло совместное заседание рабочих групп по социальному и спортивному туризму при Координационном совете по развитию туризма в Российской Федерации при Правительстве РФ.

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Мероприятие провели председатель Комитета СФ Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области и его заместитель Игорь Фомин. ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области

Сенаторы заявили о необходимости наполнения Стратегии по развитию социального туризма реальным содержанием и плановыми мероприятиями, подкрепленными возможностями государства, рынка и сложившимися в отрасли традициями. Тем самым они обозначили задачу, которая стояла перед участниками совещания.

Муниципальный уровень власти необходимо как можно шире задействовать в развитии санаторно-курортного отдыха

По мнению Валерия Рязанского, муниципальный уровень власти необходимо как можно шире задействовать в развитии санаторно-курортного отдыха, молодёжного, познавательного и других видов социального туризма — такое предложение планируется внести в план по реализации Стратегии развития социального туризма.

Валерий Рязанский

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Игорь Фомин

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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«Без участия муниципального уровня власти сложно реализовывать планы», — подчеркнул глава Комитета СФ.

Игорь Фомин отметил, что еще одной задачей рабочей группы является распространение в регионах удачного опыта организации специальных маршрутов для детей и спецтуров для старшего поколения.

«Сенаторы намерены изучить инфраструктурную составляющую программы по развитию социального туризма в субъектах Федерации», — сказал он.

В совещании приняли участие представители Министерства спорта России, Ростуризма России, научных и общественных кругов.

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