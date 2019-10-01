Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Главное01.10.2019 16:12

Конференция «Дорога в космос» начинается в ИКИ РАН

Сегодня, 1 октября 2019 года, в Институте космических исследований РАН открылась Первая всероссийская конференция по космическому образованию «Дорога в космос».

Конференцию торжественно открыли генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, научный руководитель ИКИ РАН, академик Лев Зелёный, президент Российский Академии наук Александр Сергеев, первый заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, заместитель Министра просвещения РФ Ирина Потехина.

Космические исследования бурно развиваются и в традиционных, и в новых направлениях. Чтобы отвечать вызовам времени, необходимы молодые специалисты — именно им предстоит воплощать в жизнь новые амбициозные космические проекты ближайших десятилетий. При этом, как отмечали выступающие, необходимы различные форматы и уровни подготовки: от школьных кружков до программ повышения квалификации, от участия в космических проектах до масштабных программ популяризации достижений космической отрасли.

Участники Первой всероссийской конференции по космическому образованию «Дорога в космос» представляют все области космического просвещения — ученые и преподаватели вузов, инженеры и музейные хранители, учителя средней школы и специалисты в профессиональной подготовке, научные журналисты и популяризаторы. Всего для участия в конференции зарегистрировано около 200 человек.

Конференция «Дорога в космос» продлится до 4 октября — дня запуска Первого искусственного спутника Земли. На сайте конференции http://dni.cosmos.ru проводится прямая трансляция заседаний.

Логическим продолжением конференции в субботу, 5 октября станет День открытых дверей ИКИ РАН для школьников, студентов и всех, кому интересен космос. Все, кто придёт в этот день в ИКИ, смогут увидеть выставку-музей Института и услышать научно-популярные лекции о поисках воды на Марсе и изучении лесов из космоса.

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Организатор Первой всероссийской конференции по космическому образованию «Дорога в космос» — ИКИ РАН при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения, Российской Академии наук, Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», с участием Московского физико-технического института (национального исследовательского университета), Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Московского авиационного института (национального исследовательского университета).

Информационные партнёры: портал «Научная Россия», научно-информационный портал «Поиск», журнал «Русский космос», издательство «Наука».

Конференция и День открытых дверей ИКИ РАН — Дни космической науки, которые проводятся ИКИ РАН ежегодно в начале октября в честь запуска Первого искусственного спутника Земли и начала космической эры. Мероприятия внесены в список ежегодной Всемирной недели космоса ООН 4–10 октября.

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