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#ЦНИИмаш#Главное01.10.2019 16:57

Конференция «Измерения и испытания в ракетно-космической промышленности»

Сегодня, 1 октября 2019 года, состоялось открытие VI Всероссийской научно-технической конференции «Измерения и испытания в ракетно-космической промышленности».

Конференция проводится в целях достижения устойчивого и сбалансированного развития методов и средств метрологического обеспечения при создании и эксплуатации изделий ракетно-космической техники (РКТ). Результаты мероприятия должны выражаться в консолидации усилий организаций и ведомств для развития системы метрологического обеспечения в ракетно-космической промышленности (РКП), постановке проблемных вопросов и выработке решений по метрологическому обеспечению РКТ, повышении эффективности взаимодействия между организациями и ведомствами при формировании основ развития методов и средств метрологического обеспечения, повышении уровня профессиональных компетенций работников организаций РКП.

На конференции планируется обсудить проблемы и перспективы развития метрологического обеспечения, испытаний и стандартизации системы метрологического обеспечения РКТ в интересах повышения ее качества и надежности, рассмотреть достигнутые результаты и пути совершенствования средств метрологического обеспечения при создании перспективной РКТ и в условиях развития цифровой экономики.

К участию в конференции приглашены специалисты метрологических служб и испытательных подразделений организаций ракетно-космической и смежных отраслей промышленности, руководители и представители федеральных органов исполнительной власти, институтов Росстандарта, представители вузов и научной общественности.

Организаторами мероприятия выступают Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», АО «ЦНИИмаш», Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, АО «ИПК «Машприбор» и др.

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